V Ružinove sa začne rekonštrukcia Tomášikovej ulice

Bratislava 26. októbra (TASR) – V bratislavskom Ružinove sa v piatok (27.10.) o 19.00 h začne rekonštrukcia Tomášikovej ulice. A to smerom na Gagarinovu ulicu a týka sa všetkých jazdných pruhov od Obilnej, vrátane križovatky s Nevädzovou a Seberíniho ulicou.Práce sú rozdelené na dve etapy počas dvoch po sebe nasledujúcich víkendov. A to vždy od piatka od 19.00 h do pondelka do 5.00 h. Ich ukončenie sa predpokladá v pondelok 6. novembra a nový asfalt by malo dostať zhruba 3100 štvorcových metrov komunikácie. Informuje o tom mestská časť na svojej webovej stránke.