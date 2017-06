Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šahy 13. júna (TASR) - V Šahách majú obyvatelia k dispozícii nový Fitpark Tabán. Ako TASR informoval primátor mesta Štefan Gregor, myšlienka vybudovať v meste športovisko, bola spoločným cieľom tímu zamestnancov mestského úradu a niekoľkých občanov.Ešte v roku 2016 iniciátori podali projekt s názvom Fitpark Tabán - aktívny relax pre všetky generácie, ktorý odborná komisia nadácie posunula do užšieho výberu a zaradila ho do verejného hlasovania.uviedol Gregor.Spolufinancovanie vo výške takmer 5000 eur zabezpečilo mesto z vlastných zdrojov.doplnil primátor.Podľa Gregora je to príklad dobrovoľníckej práce občanov, na základe ktorej môže ožiť prázdne verejné priestranstvo.poznamenal Gregor.Podľa jeho ďalších slov je to v priebehu posledných dvoch rokov už štvrté ihrisko, ktoré sa v meste podarilo vybudovať.ukončil.Projekt vznikol v rámci výzvy Nadácie Slovenského plynárenského priemyslu.