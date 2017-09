V Šahách slávnostne poklepali základný kameň nového výrobného závodu

Poklepanie základného kameňa nového výrobného závodu ZF Slovakia, a.s v meste Šahy dňa 27. septembra 2017. Na snímke sprava prokurista Jozef Martinovič, technický riaditeľ firmy Proma Milan Král, predseda predstavenstva spoločnosti ZF Peter Doll, primátor mesta Šahy Štefan Gregor, člen predstavenstva ZF Dietmar Weigt a Ján Majerský z firmy Proma. Foto: TASR - Andrej Budai Foto: TASR - Andrej Budai

Šahy 27. septembra (TASR) - V Šahách dnes slávnostne poklepali základný kameň nového výrobného závodu ZF za účasti predstaviteľov samosprávy a spoločnosti ZF Slovakia. Ako TASR informoval primátor mesta Štefan Gregor, závod by mal podľa plánu začať s výrobou 1. marca 2018, pričom v ňom bude zamestnaných 400 ľudí.Prvých 150 zamestnancov sa v súčasnosti zaúča v existujúcom závode v Leviciach, stále prebieha nábor ďalších nových ľudí.povedal predseda predstavenstva spoločnosti Peter Doll.Samospráva so spoločnosťou komunikovala veľmi efektívne a podmienky, ktoré jej poskytla, primátor predpokladá, že boli pre ZF Slovakia výhodné.dodal Gregor.V mestách, kde má spoločnosť svoje závody, aktívne spolupracuje so strednými školami v rámci duálneho vzdelávania. Rovnaký plán má aj v meste Šahy. Pre koncern ZF na Slovensku pracuje viac ako 2000 zamestnancov a dosahuje obrat vo výške takmer 320 miliónov eur. V súčasnosti má tri výrobné závody v mestách Trnava a Levice. Je svetovým technologickým lídrom v technike pohonov a podvozkov, ako aj v oblasti pasívnej a aktívnej bezpečnostnej techniky. Spoločnosť má 137.000 pracovníkov a je zastúpená svojimi približne 230 závodmi v takmer 40 krajinách. V roku 2016 dosiahla obrat vo výške 35,2 miliardy eur.