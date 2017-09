V Šali pribudne v budúcom roku 150 nájomných bytov

Na archívnej snímke sídlisko v Šali. Foto: TASR Foto: TASR

Šaľa 28. septembra (TASR) – Výstavba nájomných bytov na Kráľovskej ulici v Šali pokračuje podľa harmonogramu. Výstavba sa začala na jar tohto roka, 150 bytov by malo byť skolaudovaných koncom leta budúceho roka. Záujem mladých rodín o nájomné byty je obrovský, žiadosti prevyšujú počet bytov o viac ako dvojnásobok, informovala hovorkyňa mesta Erika Kollerová. Mesto v súčasnosti eviduje vyše 400 žiadostí.Výstavbu troch bytových domov so 150 bytmi zabezpečuje súkromná spoločnosť. Mesto po dostavbe odkúpi bytové domy so 150 bytmi od zhotoviteľa stavby. Zámer schválili mestskí poslanci ešte koncom roka 2015. V dvoch menších bytovkách by malo byť spolu 34 bytov, z toho osem jednoizbových, 20 dvojizbových a šesť trojizbových. V najväčšom bytovom dome bude 116 bytových jednotiek, z toho 44 jednoizbových, 48 dvojizbových a 24 trojizbových bytov. Celkové náklady na výstavbu sú vyčíslené na 6,5 milióna. Kúpu bytov bude mesto Šaľa financovať najmä z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, čiastočne aj z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR.Nové byty v Šali majú záujem stavať aj súkromní investori. Približne 35 bytov pribudne v budove na tzv. Mexikoplace, ďalších 24 bytov by malo vzniknúť v mestskej časti Veča. Na výstavbu 91 rodinných domov sú pripravené pozemky v novej lokalite za Strednou odbornou školou v Šali.