V Šali vznikne ihrisko, ktoré bude replikou kláštora v meste Oroszlány

Šaľa 29. júna (TASR) – V Šali by malo už čoskoro vyrásť detské ihrisko, ktoré bude replikou historickej pamiatky, ktorá sa nachádza v maďarskom meste Oroszlány. Jeho výstavba je súčasťou projektu s názvom Cultplay – vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva.Šaľa sa do projektu zapojila spolu s ďalšími ôsmimi mestami.vysvetlila Erika Kollerová z mestského úradu.Tematické parky Cultplay budú využívané najmä ako detské ihriská. Ich súčasťou však budú aj rozšírené informácie o ostatných atrakciách v partnerských obciach.uviedla Kollerová.Ako doplnila, výstavba ihrísk a sprievodné podujatia budú realizované postupne v každom zo zapojených miest, plánovaný termín ukončenia projektu je do konca budúceho roka.dodala.