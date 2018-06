V Salzburgu sa opäť začal proces s Maročanom, ktorý mal byť členom IS

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Salzburg 7. júna (TASR) - V rakúskom Salzburgu sa vo štvrtok začal opakovaný proces s 28-ročným Maročanom, ktorého vlani v októbri odsúdili na šesť rokov odňatia slobody nepodmienečne za členstvo v teroristickej organizácii Islamský štát (IS).Rakúsky najvyšší súd totiž zrušil pôvodný verdikt a nariadil nové prerokovanie kauzy, pretože - ako zdôvodnil svoje rozhodnutie - v prvom procese došlo k ignorovaniu výpovedí s obsahom znižujúcim trestnú zodpovednosť obžalovaného.Maročana nová sudkyňa prepustila na slobodu, avšak bezprostredne po tom, čo sa tak stalo, uvalili na podozrivého vyhosťovaciu väzbu, pripomenul rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF.Prokuratúra na svojom pôvodnom podozrení nič nezmenila. Obžalovaný sa mal na sklonku roka 2015 v tábore pre utečencov v Salzburgu stretnúť s Alžírčanom a Pakistancom, ktorým poskytol dôležité informácie o teroristickej sieti. Obaja sa ako utečenci dostali v októbri 2015 do Grécka a mali sa podieľať na teroristických útokoch v Paríži z 13. novembra 2015. Keďže však cestovali s falšovanými cestovnými dokumentmi, v Grécku ich na mesiac zadržali.Obaja sa v Salzburgu objavili dva dni po parížskych útokoch so 130 mŕtvymi a stovkami zranených. Oboch po informácií z Francúzska zadržali 10. decembra v tábore v Salzburgu, iba deň po Maročanovom príchode do tohto zariadenia. U obžalovaného sa navyše našiel mobilný telefón jedného z dvojice spomínaných mužov. Maročan vypovedal, že ho Alžírčanovi prenechal za účelom nabitia.Obžalovaný tvrdí že je nevinný, obhajoba hovorí o reťazci nešťastných okolností a o tom, že Maročan nemá nič spoločného s teroristickými aktivitami.Maročana zadržali v lete 2016 v Belgicku, odkiaľ ho vydali späť do Rakúska.V procese, ktorý sudkyňa odročila vo štvrtok na 6. augusta, by ešte raz mali vypovedať aj obaja spomínaní migranti, ktorý boli ešte na sklonku júla 2016 vydaní na trestné stíhanie do Francúzska.