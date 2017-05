V Salzbursku uväznilo uvoľnenie skaly a zosuv pôdy dočasne 17 turistov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jana Vodnáková Foto: TASR/Jana Vodnáková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

St. Johann im Pongau 28. mája (TASR) - Masívny zosuv pôdy a skaly uväznil dočasne v horskej rokline v rakúskej spolkovej krajine Salzbursko v sobotu v podvečerných hodinách 17 ľudí. Turistov, medzi ktorými boli nielen Rakúšania, ale aj návštevníci alpskej republiky zo susedného Maďarska a Nemecka, sa alarmovaným záchranárom podarilo ešte večer dostať do bezpečia.Informovali o tom tamojšie i nemecké médiá.Podľa policajných zdrojov sa do rokliny zosunulo asi 300 ton štrku a zeminy, ktoré zasypali chodník. Navyše musela byť sčasti uzavretá prístupová komunikácia. Na mieste nešťastia, v pohraničí s Nemeckom, sa nachádzalo v inkriminovanom čase spomínaných 17 ľudí a pes.Ľahké zranenia utrpela štvorčlenná rodina z Indie, ktorá bola v čase zosuvu už na ceste z lokality a zranili ju padajúce kamene. Všetkých ambulantne ošetrili v neďalekej nemocnici.Podľa expertov došlo k uvoľneniu skaly, pri ktorom došlo k poškodeniu jedného z mostov a zničeniu niektorých zabezpečovacích lávok, pravdepodobne v dôsledku vysokých teplôt, informoval verejnoprávny rakúsky rozhlas ORF. Lokalita zostáva dočasne uzavretá a o ďalšom postupe sa rozhodne zrejme v pondelok po konzultáciách so znalcami z odboru geológie.