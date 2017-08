V Šamoríne sa konajú ME mladých jazdcov, juniorov a detí v skokoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Šamorín 7. augusta (TASR) - Športový areál x-bionic® sphere v Šamoríne privíta európsku jazdeckú špičku v skoku na koni v kategóriách mladých jazdcov, juniorov a detí. FEI majstrovstvá Európy sa začnú už v pondelok o 19.00 h otváracím ceremoniálom.História šampionátu juniorov siaha do roku 1952, mladých jazdcov zaradili do programu v roku 1981 a deti o niekoľko rokov neskôr. Európske talenty si zmerajú sily v individuálnych aj tímových súťažiach. Na vrcholnom podujatí sa predstaví 313 účastníkov z 33 krajín, Slovensko ako organizátor má šesť zástupcov.povedal v tlačovej správe hlavný tréner slovenskej reprezentácie Jan Hoste.V kategórii juniorov zabojuje štvorica Michaela Ješková (Al Asil Liptovský Mikuláš) s koňom Cara Kann, Petronela Neuschlová (CARPAT. EQUINE CENTRE Plavecké Podhradie) s koňom Ekita, Vanessa Porazíková (JK TJ Slávia STU Bratislava) s koňom Armagedon S a Sára Štangelová (K.M.D. parcuors TEAM Šamorín) s koňom Chacco Blue Diamond. Medzi deťmi budú štartovať Tereza Gulášová (JK EPONA Mútnik Liptovský Mikuláš) s koňom Kalut a Nina Ševčechová (CJŠ Bernolákovo) s koňom Amphion D.dodal Hoste.Účastníci budú súperiť o medaily od utorka 8. augusta do nedele 13. augusta. Prvý medailový ceremoniál detí je naplánovaný na štvrtkové popoludnie 10. augusta. Vstup pre verejnosť je všetky dni zdarma.