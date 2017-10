V Šamoríne sa konalo stretnutie predstaviteľov NOV zo 17 krajín

Ilustračná snímka.. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Šamorín 18. októbra (TASR) - V rezorte X-Bionic Sphere v Šamoríne-Čilistove sa v pondelok a v utorok konalo stretnutie predstaviteľov národných olympijských výborov krajín strednej a juhovýchodnej Európy. Slovenský olympijský výbor (SOV) organizoval takéto stretnutie už po tretí raz, ale premiérovo v Šamoríne.informoval portál olympic.sk.Do Šamorína zavítali čelní predstavitelia národných olympijských výborov zo 17 krajín – Albánska, Rakúska, Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Česka, Macedónska, Grécka, Maďarska, Moldavska, Čiernej Hory, Poľska, Rumunska, Srbska, Slovinska, Turecka, Kosova a Slovenska. Ospravedlnili sa len Bulhari.Až 11 NOV zastupovali ich prezidenti – Zlatko Mateša (Chorvátsko), Spyros Capralos (Grécko), Krisztián Kulcsár (Maďarsko), Nicolae Juravschi (Moldavsko), Dušan Šimonovič (Čierna Hora), Andrzej Kraśnicki (Poľsko), Mihai Covaliu (Rumunsko), Božidar Maljkovič (Srbsko), Bogdan Gabrovec (Slovinsko), Besim Hasan (Kosovo) a Anton Siekel (Slovensko). Tradícia týchto každoročných stretnutí sa v oveľa menšom rozsahu začala v roku 2000. Vtedy sa však stretli len predstavitelia národných olympijských výborov krajín Visegrádskej štvorky, plus Slovinska. V súčasnosti tvorí toto zoskupenie až 18 z celkového počtu 50 národných olympijských výborov pôsobiacich v Európe.Mimo delegátov jednotlivých NOV prišiel do Šamorína aj prezident Európskych olympijských výborov (EOV) Janez Kocijančič, ktorý dlhé roky viedol NOV Slovinska a má veľmi dobré vzťahy s predstaviteľmi SOV. Na stretnutí sa hovorilo predovšetkým o prípravách na XXIII. zimné olympijské hry, ktoré sa vo februári 2018 uskutočnia v juhokórejskom Pjongčangu. Zástupcovia jednotlivých NOV tlmočili svoje poznatky z návštev v olympijskom regióne, aj prezentovali očakávania, pokiaľ ide o veľkosť a predpokladanú úspešnosť ich výprav. Len štyri NOV informovali, že v dejisku ZOH budú mať svoje národné domy – Česko a Slovensko v prímorskom Gangneungu, Slovinsko a Rakúsko v rezorte Alpensia. Poliaci počas hier v ich dejisku tradične usporiadajú Poľský deň.informoval generálny sekretár Jozef Liba. Na adresu príprav na ZOH v jednotlivých krajinách dodal, že všade hľadajú spôsob najlepšej dopravy zo soulského letiska Inčeon do olympijského regiónu. Pôvodná predstava využitia rýchlovlaku KTX totiž v prípade olympijských výprav skrýva v sebe určité negatíva.Účastníci stretnutia aj zhodnotili obdobie predchádzajúceho štvorročného olympijského cyklu. Konštatovali, že organizácia významných európskych podujatí, ktoré zastrešujú EOV – Európskych olympijských festivalov mládeže (EYOF) a od roku 2015 už aj Európskych hier – sa čoraz viac presúva zo západu do stredu a na východ Európy, na čom sa významne podieľajú práve NOV z tohto zoskupenia z krajín strednej a juhovýchodnej Európy.V Šamoríne rezonovali aj prípravy NOV na nadchádzajúce valné zhromaždenie celosvetovej Asociácie národných olympijských výborov (ANOV), ktoré sa uskutoční 1.–3. novembra v Prahe, aj na volebné valné zhromaždenie Európskych olympijských výborov 24. a 25. novembra v Záhrebe.