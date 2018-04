V Šamoríne sa predstavia top jazdci sveta v parkúre

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. apríla (TASR) - Koncom apríla sa v Šamoríne uskutoční podujatie, ktoré sa svojim významom zapíše do histórie slovenského jazdeckého športu. Už na budúci týždeň (26. – 29. apríla) odštartuje v supermodernom komplexe x-bionic® sphere jedno z 13 podujatí série pohára národov - Longines FEI Jumping Nations Cup™ of Slovakia.V týchto dňoch sa skompletizoval zoznam jazdcov, informovali TASR organizátori prostredníctvom oficiálnej tlačovej správy. V Šamoríne budú súťažiť top jazdci - olympionici, majstri Európy či víťazi finále svetového pohára FEI. Vstup pre divákov bude zadarmo.Šamorínske podujatie bude štvrtým z trinástich kvalifikačných kôl prestížnej série FEI Jumping Nations Cup™. V nedeľu 29. apríla sa v x-bionic® sphere na štart postavia reprezentanti ôsmich krajín. Sedem štátov - Belgicko, Írsko, Nemecko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko a Taliansko bude bojovať o dôležité kvalifikačné body do finále FEI Jumping Nations Cup™, ktoré bude na jeseň v španielskej Barcelone. Zoznam doplní Brazília, ktorej farby bude hájiť známy Yuri Mansur.Tímová súťaž pohára národov - FEI Nations Cup™ láka najlepších parkúrových jazdcov sveta a je prísľubom špičkových súbojov plných napätia. Longines FEI Jumping Nations Cup™ of Slovakia sa môže sa pochváliť mnohými zvučnými menami, vrátane piatich z prvej dvadsiatky svetového rebríčka FEI. Do Šamorína tak zavíta Pieter Devos z Belgicka, Talian Alberto Zorzi, Švajčiari Martin Fuchs a Steve Guerdat a Henrik von Eckermann zo Švédska, ktorému momentálne v rebríčku patrí šieste miesto.Okrem svetovej úrovne CSIO5*, ponúkne podujatie aj niekoľko súťaží CSI2* pre amatérov aj profesionálov, a taktiež súťaže pre mladé kone CSIYH1*. Staviteľom parkúru bude “Maestro” Uliano Vezzani, ktorý bol autorom parkúru napríklad vo finále svetového pohára FEI 2013 v Göteborgu, ako aj pri mnohých ďalších súťažiach Longines Global Champions Tour.V jazdeckom areáli x-bionic® sphere, ktorý má rozlohu takmer 380.000 metrov štvorcových sa stretne viac ako 600 koní a jazdcov. V komplexe sa nachádza 680 stálych stajní, 1,6-kilometrová dostihová dráha a arény s dvoma druhmi povrchov: trávnatý Main Stadium a Octagon a Respect a Farrier’s arény s pieskovým povrchom.FEI Jumping Nations Cup™ je najstaršia a najprestížnejšia jazdecká súťaž, v ktorej tímy z celého sveta súťažia o jednu z najvytúženejších cien spomedzi olympijských disciplín. V roku 2018 oslavuje táto tímová súťaž už 109 rokov. V tomto roku sa séria v parkúrovej súťaži tímov predstaví v 14 krajinách Európy, Stredného východu a Severnej a Južnej Ameriky. Finále bude hostiť španielska Barcelona, kde bude v Real Club de Polo o prestížnu trofej FEI Jumping Nations Cup™ súťažiť 18 tímov.