V Šamoríne sa predstavia zvučné mená nielen slovenskej atletiky

Na snímke slovenská atlétka Lucia Hrivnák-Klocová. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Na snímke Iveta Putalová počas halových majstrovstiev Slovenska v atletike. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

predbežný program 52. ročníka atletického mítingu Pravda - Televízia - Slovnaft:



13.15 h hod kladivom - ženy



13.45 h 100 m cez prekážky - ženy



14.00 h trojskok - muži



14.05 h 100 m "A" - muži



14.20 h 100 m "B" - muži



14.30 h 100 m - ženy



14.50 h slávnostné otvorenie



15.05 h hod kladivom - muži



15.20 h 200 m - ženy



15.30 h 200 m - muži



15.40 h skok do výšky - muži



15.50 h 800 m - ženy



16.05 h skok do diaľky (Memoriál Evy Šuranovej) - ženy



16.15 h 400 m cez prekážky - muži



16.20 h 3000 m chôdza - muži



16.38 h 800 m - muži



16.45 h 400 m - ženy



16.52 h 3000 m - muži



17.12 h 4x100 m - muži

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šamorín 13. júna (TASR) - Viac ako 130 atlétov z 33 krajín sa predstaví na 52. ročníku medzinárodného atletického mítingu Pravda - Televízia - Slovnaft (P - T - S), ktorý sa uskutoční v sobotu 17. júna v areáli x-bionic® sphere v Šamoríne. Organizátorom sa podarilo prilákať do jednotlivých disciplín celkovo sedem olympijských medailistov, jedenástich držiteľov cenných kovov zo svetových šampionátov a dvadsiatku z majstrovstiev Európy.Hlavným lákadlom bude súťaž v hode kladivom, prvýkrát sa stala súčasťou prestížneho seriálu IAAF Hammer Throw Challenge, ale kvalitné súboje sa očakávajú aj v ostatných disciplínach. "uviedol prezident organizačného výboru mítingu P – T – S a Slovenského atletického zväzu Peter Korčok. V doobedných hodinách je v rámci sprievodného programu pripravené aj vyvrcholenie detskej P - T - S.Prestíž obnoveného mítingu obohatí okrem iného ceremoniál odovzdania bronzovej medaily z ME 2010 v Barcelonu pre Luciu Hrivnák Klocovú. Slovenská reprezentantka ju získala dodatočne po diskvalifikácii Rusky Marie Savinovovej.povedal viceprezident organizačného výboru mítingu P – T – S a SAZ Ladislav Asványi. Predseda predstavenstva x-bionic® sphere Juraj Bača prisľúbil odmenu 10-tisíc eur v prípade stanovenia nového svetového rekordu.Slovenská atletická špička sa bude snažiť o prekonanie národných rekordov. Na 200 metrovej trati sa predstaví strieborný medailista z halových ME Ján Volko. Iveta Putalová bude bojovať na 400 m o splnenie limitu na MS, dobrú fazónu si priniesla z Holandska, kde zabehla druhý najlepší čas vo svoje kariére: "Putalová cíti, že je tiež blízko k prekonaniu slovenského rekordu: "S cieľom atakovať osobný rekord sa predstaví v behu na 800 m Alexandra Štuková.ozrejmila svoje ambície Štuková. Lákadlom bude aj chôdza na 3 km, pre zlatého medailistu z OH 2016 Mateja Tótha to budú jediné ostré preteky pred MS v Londýne.Čestným hosťami podujatia budú prezident Európskej atletiky (EA) Svein Arne Hansen, prvý viceprezident Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF) a legenda skoku o žrdi Ukrajinec Sergej Bubka, ale napríklad aj majster sveta 1983 v hode diskom Imrich Bugár. Päťdesiaty druhý ročník atletického mítingu P – T – S sa uskutoční v športovom areáli x-bionic® sphere v Šamoríne v sobotu 17. júna 2017, súťaže v hlavnom programe sa začnú o 13.15 h hodom kladivom. Vstup pre divákov je voľný.