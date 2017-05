V San Franciscu navrhujú zakázať pohyb robotov po chodníkoch

Ilustračná snímka/span> Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

San Francisco 21. mája (TASR) - Čoraz širšie využitie robotov vytláča ľudskú silu z niektorých pozícií. Ale robotizácia okrem trhu práce nečakane zasiahla aj ďalšie aspekty života. A to sa mnohým nepáči. Norman Yee, predstaviteľ amerického mesta San Francisco, sa preto rozhodol vzoprieť sa robotom, a to na chodníkoch.Viaceré tzv. startupové firmy, vrátane firiem Dispatch, Marble a Starship Technologies, totiž aktuálne testujú robotických doručovateľov balíkov a jedál v San Franciscu. Ich použitie legalizovali Silicon Valley a tiež Washington. Štáty Virgínia a Idaho nedávno schválili legislatívu, ktorá umožňuje dodávky autonómnymi robotmi. A Wisconsin a Florida zvažujú podobné zákony.Norman Yee zo San Francisca však predložil návrh zákona, ktorý by zakazoval robotom pohyb po mestských chodníkoch z bezpečnostných dôvodov. Argumentuje, že zvlášť pre seniorov a ľudí s hendikepom môže byť problém rýchlo sa vyhnúť robotovi veľkosti minichladničky, ktorý sa pred nimi zrazu objaví na chodníku a pohybuje sa rýchlosťou 4 míle za hodinu.Má tiež obavy, že roboti pripravia doručovateľov o prácu. A ďalší problém predstavujú ich kamery, ktoré môžu narušiť súkromie ľudí.vyhlásil Yee a pripomenul, že mesto uplatňuje dvojitý meter, keďže nedovoľuje cyklistom a skateboardistom pohybovať sa po chodníkoch, ale robotom to nezakazuje.Yee získal pre svoj návrh podporu chodcov. Na druhej strane, stúpenci nových technológií namietajú, že jeho návrh jea tvrdia, že roboti - doručovatelia môžu mestu pomôcť zmierniť problémy s dopravou a preplnenými cestami.