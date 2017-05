V Sasku si zjednodušili postup pri vyhosťovaní odmietnutých migrantov

Na ilustračnej foto sú migranti. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Drážďany 17. mája (TASR) - Saský krajinský parlament schválil dnes v Drážďanoch zmenu legislatívy, ktorá umožní v tejto nemeckej spolkovej krajine zadržať odmietnutých žiadateľov o azyl na štyri dni pred vyhostením z krajiny.Predpokladom takéhoto postupu sú indície, že sa odmietnutý žiadateľ o azyl chce vyhnúť vyhosteniu z Nemecka. Toto zadržanie sa líši od tzv. vyhosťovacej väzby časovým obmedzením na obdobie krátko pred samotným úkonom.Kým poslanci čierno-červenej krajinskej koalície v saskom Krajinskom sneme (Landtagu) hlasovali za návrh, zákonodarcovia opozičnej Alternatívy pre Nemecko (AfD) sa hlasovania zdržali, informoval Stredonemecký rozhlas (MDR).Mimovládne organizácie vyzvali na protesty voči novej úprave. Rada utečencov vidí v nej dokonca porušenie ústavy.V priestoroch niekdajšej Technickej radnice v Drážďanoch by na základe terajšej úpravy legislatívy malo vzniknúť zariadenie pre takýchto žiadateľov o azyl s kapacitou 20-30 miest, ktoré by mali uviesť do prevádzky na budúci rok. V rovnakom objekte by od jari 2017 mala byť k dispozícii aj väznica pre čakajúcich na vyhostenie.V Sasku sa momentálne zdržiava podľa tamojších oficiálnych zdrojov asi 8000 osôb, ktoré by mali opustiť Nemecko. Vlani sa nepodarilo vyhostiť okolo 1300 ľudí, pretože sa jednoducho ukryli alebo sa inak vyhli realizácii tohto rozhodnutia. V tomto roku doteraz opustilo túto časť Nemecka 740 takýchto osôb.