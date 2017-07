V Sásovej pribudne od septembra 116 nových parkovacích miest

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Banská Bystrica 18. júla (TASR) - Obyvatelia panelových domov na najfrekventovanejšej Rudohorskej ulici na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici, by mali mať už od septembra k dispozícii 116 nových parkovacích miest. Výstavbu parkoviska, ktorú pripravuje od roku 2015 banskobystrická samospráva, je v plnom prúde a šesťtýždňový termín by mal byť dodržaný.Stavbu parkoviska posunula vlani petícia tamojších obyvateľov, ktorí požadovali, aby sa stojiská áut posunuli ďalej od obytných blokov.uviedol na dnešnom brífingu priamo na stavbe primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.Parkovisko vyrástlo na mieste, kde boli predtým rôzne predajné stánky. Pre jeho výstavbu bolo treba vyrúbať aj niekoľko stromov, podľa primátora tam však bude nanovo vysadených 240 kríkov a 32 stromov.Nové parkovisko vyjde mesto na 300.000 eur, približne 100.000 eur z tejto sumy predstavuje štátna dotácia. Obyvatelia Sásovej budú môcť na miestach stáť zdarma.Mesto pripravuje v tomto období výstavbu aj ďalších parkovacích plôch a to na sídlisku Podlavice, kde by malo vzniknúť 46 parkovacích miest, 156 miest sa vybuduje na Fončorde a ďalšie na Tatranskej ulici.