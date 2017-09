V Šastíne-Strážach sa pripravujú na národnú púť

Ilustračné foto. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šaštín-Stráže 10. septembra (TASR) – Národná púť k patrónke Slovenska - Sedembolestnej Panne Márii sa tradične uskutoční 15. septembra. Pre pútnikov je v národnej bazilike v Šaštíne-Strážach pripravený duchovný program od štvrtka 14. do soboty 16. septembra.Začne sa vo štvrtok Mariánskou hodinkou. Bohoslužby sa v piatok uskutočnia už od 2. h ráno, hlavná omša za účasti slovenských biskupov bude o 10.30 h. Kazateľom bude prešovský arcibiskup - metropolita Ján Babjak.O 14. h bude akatist k Bohorodičke, v sobotu sa uskutoční tradičná Púť seniorov a chorých, hlavným celebrantom a kazateľom so začiatkom o 10.30 h bude bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Informoval PR manager púte Miroslav Janák.Pre pútnikov vypraví Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v piatok 15. septembra mimoriadne vlaky. Spoje sú načasované tak, aby veriaci stihli slávnostnú omšu. Vlaky pôjdu na trase Prievidza – Topoľčany - Trnava - Šaštín-Stráže a späť, Zlaté Moravce – Nové Zámky - Šaštín-Stráže a prípojné na trase Nitra - Jelšovce/Leopoldov - Nitra. Okrem mimoriadnych vlakov sa možno do Šaštína-Stráží dostať aj pravidelnými osobnými vlakmi, ktoré počas voľných dní premávajú približne každé dve hodiny. V Kútoch a Trnave sa dá prestúpiť na vlaky smerom do Bratislavy. Stanica Šaštín–Stráže sa nachádza na trati Trnava – Kúty. Od baziliky je vzdialená približne 15 minút pešej chôdze. Národnú baziliku Sedembolestnej Panny Márie počas Národnej púte navštívi približne 20.000 návštevníkov.