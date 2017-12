V Saudskej Arábii sa po 35 rokoch opäť otvoria kiná

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Rijád 27. decembra (TASR) - V Saudskej Arábii otvoria v budúcom roku prvé kiná pre verejnosť. Stane sa tak po viac ako 35 rokoch. S odvolaním sa na vyhlásenie saudskoarabského ministerstva kultúry a informácií to v pondelok napísala agentúra DPA, podľa ktorej ide o ďalšie zo série opatrení, akými sa saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán usiluje o sociálne reformy v krajine.Saudskoarabské ministerstvo kultúry a informácií uviedlo, že komisia pre audiovizuálne médiá začala s procesom udeľovania potrebných licencií komerčným kinám, pričom prvé kiná by sa mali otvoriť v marci 2018. V Saudskej Arábii tak bude premietanie vo verejných kinách povolené prvýkrát od začiatku 80. rokov, keď ich v krajine zakázali.Opatrenie je súčasťou reformného plánu saudskoarabského kráľovstva nazvaného Vízia 2030, za ktorého spustením stojí vplyvný korunný princ. Ten sa usiluje o väčšiu sociálnu rozmanitosť krajiny, ako aj otváranie kráľovstva zahraničným investorom. V rámci týchto snách bol v kráľovstve už zrušený zákaz šoférovania žien, ktorý do platnosti vstúpi taktiež na budúci rok.