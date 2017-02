V Saudskej Arábii zadržali 18 osôb podozrivých z členstva v tzv. IS

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rijád 17. februára (TASR) - Saudskoarabská polícia zadržala 18 ľudí, ktorí sú podozriví z členstva v extrémistickej organizácii Islamský štát (IS). Informovalo o tom vo štvrtok saudskoarabské ministerstvo vnútra.Hovorca daného rezortu uviedol, že podozrivých, medzi ktorými sú aj občania Jemenu, zadržali v mestách Mekka a Medina, ako aj v dvoch ďalších mestách, ktorých názvy hovorca neuviedol. Podľa jeho slov mali podozriví v rámci IS rozdielne úlohy, ako sú logistické operácie, nábor nových bojovníkov, poskytovanie ubytovania či finančná podpora militantov. Niektorí zo zadržaných mužov majú údajne skúsenosti s výrobou výbušnín.Saudská Arábia sa v ostatných rokoch stala terčom viacerých samovražedných bombových útokov, k zodpovednosti za ktoré sa prihlásil Islamský štát. Saudská Arábia je súčasťou Američanmi vedenej koalície, ktorá proti IS bojuje v Iraku a Sýrii.