V sektoroch biotechnológií a chémie došlo vlani k vzostupu fúzií

Frankfurt nad Mohanom 4. januára (TASR) - V sektoroch biotechnológií a v chemickom priemysle došlo vlani k väčšiemu počtu fúzií a prevzatí než v roku 2016. Ich počet vzrástol na 3738. Uviedla to podniková poradenská firma KPMG. Pritom sa hodnota transakcií medziročne znížila zo 499 miliárd USD (415,04 miliardy eur) na 322 miliárd USD. Miera poklesu ich hodnoty dosiahla 35 % preto, lebo v chemickom priemysle bolo vlani menej veľkých akvizícií.V oboch sektoroch prejavovali veľkú nákupnú aktivitu najmä firmy z USA. Podieľali sa na 10 najväčších nákupoch. Najväčšou akvizíciou sa vlani stal nákup švajčiarskej biotechnologickej firmy Actelion americkým koncernom Johnson & Johnson za 30 miliárd USD.V odvetviach dochádzalo aj k spájaniu síl a kapacít výrobných firiem so softvérovými a technologickými spoločnosťami. Výrobným podnikom nové spojenectvo umožní rýchlejšiu digitalizáciu produkčných procesov. Vir Lakshman z KPMG, ktorý sa venuje farmaceutickému a chemickému odvetviu, uviedol, že digitalizácia je pre tzv. Life-Science Industry životne dôležitá, lebo ho môže zmeniť od samotného základu. Stáva sa možným, aby sa liečenie ďalej personalizovalo a aby sa vyvíjali nové liečebné metódy. Nie je bez zaujímavosti, že Google a iné podobné koncerny objavili zdravotnícky sektor ako svoju sféru podnikania a úspešne sa v ňom presadzujú so svojimi technológiami.