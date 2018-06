V semifinále ME vo vodnom slalome Slováci stratili päť lodí

Na snímke slovenskí deblisti Ladislav (vpredu) a Peter Škantárovci počas semifinálovej jazdy v kategórii C2 na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v pražskej Troji 2. júna 2018. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Výsledky semifinále:



C2: 1. David Schröder - Nico Bettge (Nem.) 108,56 (0), ...6. Ladislav a Peter ŠKANTÁROVCI 114,16 (2), 10. Tomáš KUČERA - Ján BÁTIK 117,18 (4), nepostúpili 11. Matúš GEWISSLER - Juraj SKÁKALA (všetci SR) 117,70 (6)



C1 ženy: 1. Claire Jacquetová (Fr.) 119,39 (2), ...9. Monika ŠKÁCHOVÁ 135,32 (8), nepostúpili 15. Simona MACEKOVÁ 140,76 (10), 18. Soňa STANOVSKÁ 178,56 (52)



K1 muži: 1. Boris Neveu (Fr.) 92,08, ...nepostúpili 19. Martin HALČIN 104,44 (4), 28. Jakub GRIGAR (obaja SR) 266,79 (158)

Praha 2. júna (TASR) - Na majstrovstvách Európy slalomárov na divokej vode sa v sobotu v pražskej Troji bojovalo o medaily v troch kategóriách. Pred bránami finále však zostali niektoré slovenské lode, postúpiť sa zo semifinále nepodarilo deblistom Matúšovi Gewisslerovi a Jurajovi Skákalovi, dvom singlistkám Simone Macekovej a Soni Stanovskej ani obom kajakárom Martinovi Halčinovi a Jakubovi Grigarovi. Naopak, v sobotnom popoludní o medaily vo finále bojovali deblisti Škantárovci, Kučera s Bátikom a singlistka Monika Škáchová.Sobota na ME bola výnimočná najmä pre kategóriu deblistov. Po tom, ako ju vyradili z programu OH, MS i SP môže zabojovať o medaily na vrcholnom podujatí už len na ME, v pražskej Troji s najväčšou pravdepodobnosťou úplne naposledy, ak sa v budúcnosti nenazbiera dostatočný počet šiestich štartujúcich z rôznych krajín. Stať sa pravdepodobne posledným šampiónom v tejto kategórii bola motivácia pre viacerých, aj pre trojicu slovenských deblov na čele s olympijskými víťazmi v Riu bratancami Škantárovcami. Úsilie predstaviť sa v derniére v 10-člennom finále s kompletnou trojicou lodí Slovákom úplne nevyšlo. Nepostupujúci Gewissler a Skákala skončili v semifinále 11., keď im na postup, 10. priečku Kučeru s Bátikom, chýbalo 0,52 sekundy. Doplatili na tri dotyky s bránkami a najmä ten na prvej dosť mrzel.Trojica singlistiek veľmi dobre zvládla kvalifikáciu, no semifinále už menej. Soňa Stanovská sa o jasný postup pripravila na predposlednej 23. bránke, ktorú vynechala a pripísala si 50 trestných sekúnd. Simone Macekovej znemožnilo postup päť dotykov s bránkami. Do finále postúpila jedine Monika Škáchová pomerne rýchlou jazdou z 9. miesta.Kajakárom sa dosť verilo, semifinále si však doslova odtrpeli. Martin Halčin začal vrstviť chybu za chybou od 8. bránky.okomentoval svoj výkon. Ešte horšie skončil Jakub Grigar, trápil sa v podstate od začiatku a vynechal až tri bránky, keď mu sily ubrali žalúdočné ťažkosti.povzdychol si v cieli.dodal Grigar.