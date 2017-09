V semifinále MS postup Dukátovej, Martikána a Slafkovského

Na snímke slovenská reprezentantka Jana Dukátová. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Výsledky semifinále



K1ž: 1. Fiona Pennieová (V. Brit.) 101,90 (0), ...8. Jana Dukátová 105,11 (2), nepostúpila 28. Elena Kaliská (obe SR) 114,28 (4)



C1m: 1. Sideris Tasiadis (Nem.) 97,73 (0), ...4. Michal Martikán 98,85 (0), 7. Alexander Slafkovský 99,46 (0), nepostúpil 13. Matej Beňuš (všetci SR) 100,60 (0)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pau 30. septembra (TASR) - Zo semifinále na majstrovstvách sveta slalomárov na divokej vode vo francúzskom Pau postúpili do finále kajakárka Jana Dukátová a singlisti Michal Martikán a Alexander Slafkovský. Nepridali sa k nim 28. Elena Kaliská a 13. Matej Beňuš.Dukátovej jazda bola rýchla a vyvážená, no dve trestné sekundy na bránke s číslom 15 spôsobili, že si hneď nemohla byť finálovou účasťou istá. Postupne, ako sa množili chyby u jej súperiek, sa však do finálovej desiatky bez väčšej drámy prepracovala. Dvojnásobná olympijská víťazka Elena Kaliská si pripísala až štyri trestné sekundy na 2. a 15. bránke, v rýchlosti nestačila a obsadila až 28. priečku.Zo singlistov semifinále nevyšlo striebornému na OH Matejovi Beňušovi. Síce nenabral žiadnu penalizáciu, no časom nad 100 sekúnd (100,60) sa o finále pripravil. Za postupovým posledným časom zaostal o 0,77 s. Zo siedmej priečky postúpil Alexander Slafkovský a zo štvrtej Michal Martikán. Obaja ukázali technicky vyzreté jazdy, Martikán sa síce do 18. protiprúdnej bránky v prúde ťažšie dostával, no rovnako ako Slafkovský zvládol náročnú trať s 23 bránkami bez čo len jedného dotyku a v cieli už vedel, že vo finále nebude chýbať. Len tí singlisti, ktorí zajazdili čas pod 100 sekúnd, si vyslúžili finále a bolo ich dovedna 11.