V semifinále MSJ-23 vo vodnom slalome slovenské lode aj so stratami

Výsledky semifinále



K1m do 23 rokov: 1. Stefan Hengst (Nem.) 88,19 (0), ... 3. Andrej MÁLEK 91,34 (0), 4. Jakub GRIGAR 91,68 (2), ... nepostúpil 34. Radoslav MIKÓ (všetci SR) 148,81 (50)



K1m juniori: 1. Tomáš Zíma (ČR) 92,34 (0), ... 3. Adam GONŠENICA (SR) 95,81 (0), ... nepostúpili 27. Matej PAŠEK 108,38 (8), 29. Patrik JURÍČEK (všetci SR) 109,68 (2)



C1ž do 23 rokov: 1. Ana Satilová (Braz.) 116,19 (0), ... nepostúpili 12. Simona MACEKOVÁ 141,24 (6), 27. Eva DIEŠKOVÁ (obe SR) 287,19 (160)



C1ž juniorky: 1. Monika ŠKÁCHOVÁ 128,20 (2), ... 6. Soňa STANOVSKÁ 134,42 (8), ... nepostúpila 15. Soňa GLEJTEKOVÁ (všetky SR) 172,39 (52)



C2m do 23 rokov: 1. Matúš GEWISSLER - Juraj SKÁKALA (SR) 109,76 (2)



C2m juniori: 1. Jan Vrublovský - Petr Novotný (ČR) 121,48 (4)

Čunovo 21. júla (TASR) - Na MSJ-23 slalomárov na divokej vode v Čunove sa síce slovenská výprava v semifinále nevyhla stratám, no dôležité bolo pre ňu nasledujúce finále v rovnakých disciplínach.Postúpili doň všetci favoriti, ktorí mali zaútočiť na medailové stupne. Predpoludním najvyššia semifinálová priečka patrila víťaznej juniorskej singlistke Monike Škáchovej a tretím kajakárom, do 23 rokov Andrejovi Málekovi a juniorovi Adamovi Gonšenicovi, popoludní tak ako v kvalifikácii víťazne dominovali v semifinále deblisti do 23 rokov Matúš Gewissler - Juraj Skákala.