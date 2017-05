V Senáte i na úrade vlády pripravujú žaloby na prezidenta Zemana

Na archívnej český prezident Miloš Zeman. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 16. mája (TASR) - Český Senát sa prezidentovi krajiny Milošovi Zemanovi ničím nevyhráža. Vo svojich povinnostiach má však chrániť ústavu a jej článok č. 64 hovorí jasne. Pokiaľ bude prezident váhať s odvolaním ministra financií, vicepremiéra Andreja Babiša, tak to bude hrubé porušenie ústavy. Proces ústavnej žaloby musí otvoriť Senát, vyhlásil dnes v Prahe predseda hornej komory českého parlamentu Milan Štěch.Podľa jeho slov musí byť podnet precízny a po tom, čo Senát začne konať, do neho už nikto nemôže zasahovať. Prípravy sú už v plnom prúde, pracuje sa na návrhu. "" vyhlásil Štěch, ktorý dodal, že senátori musia byť pripravení konať.O možnosti ústavnej žaloby na hlavu štátu sa v ČR začalo hovoriť po tom, čo z Hradu prišli spochybnenia návrhu predsedu vlády Bohuslava Sobotku na odvolanie Babiša. Ak by prezident návrhu nevyhovel 10-14 dní, sú dané podmienky pre podanie žaloby, domnieva sa Štěch.Zeman sa však už skôr nechal počuť, že o osude Babiša rozhodne až po návrate z oficiálnej návštevy Čínskej ľudovej republiky.Kompetenčnú žalobu na prezidenta konzultoval v pondelok s právnikmi i premiér Sobotka, ktorý tiež vyjadril nádej, že tento krok nebude potrebný, pretože prezident bude rešpektovať ústavu.Informácie priniesli spravodajský kanál verejnoprávnej Českej televízie, Český rozhlas a internetový server iDNES.cz.Návrh ústavnej žaloby na prezidenta môže podľa rokovacieho poriadku predložiť najmenej tretina senátorov, a to organizačnému výboru, ktorý môže text vrátiť predkladateľom na dopracovanie. Toto grémium vydáva následne i stanovisko k návrhu pre plénum Senátu.Na prijatie návrhu žaloby je potrebná podpora troch pätín senátorov prítomných na danej schôdzi hornej komory parlamentu, čo je v prípade účasti všetkých 81 senátorov 49 hlasov. Podanie žaloby by potom musela potvrdiť ešte trojpätinová väčšina členov Poslaneckej snemovne, teda najmenej 120 poslancov.Babiš navrhol v záujme ukončenia vládnej krízy v krajine na svoj post doterajšiu námestníčku rezortu Alenu Schillerovú, ktorú však Sobotka nepovažuje za vhodnú osobu na túto funkciu. Zeman pritom z Číny odkázal, že pre neho by išlo o kandidátku prijateľnú.Poslanecký klub hnutia ANO odporučil dnes vedeniu tohto ešte koaličného subjektu, aby trvalo na Schillerovej ako kandidátke. Babiš by podľa zákonodarcov svojho hnutia nemal navrhnúť ďalšieho kandidáta, ako ho k tomu vyzval premiér Sobotka. O celej situácii budú predsedníctvo a výbor hnutia rokovať dnes vo večerných hodinách. Samotný líder ANO Babiš sa dnes nechal počuť, že v radoch hnutia sú ďalši traja kvalitní kandidáti na post ministra financií.