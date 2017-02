V Senci potvrdili výskyt vtáčej chrípky

Na snímke pracovník zbiera uhynuté labute, ktoré sú podozrivé z nákazy vírusom vtáčej chrípky. Foto: TASR - Milan Drozd Foto: TASR - Milan Drozd

Senec 3. februára (TASR) - Na vodnej ploche Hlbokého jazera v Senci bola nájdená mŕtva labuť, u ktorej bola potvrdená vtáčia chrípka. TASR to potvrdil Mestský úrad v Senci.Primátor mesta Karol Kvál prostredníctvom sociálnej siete informuje, že Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) v Senci nariaďuje všetkým chovateľom hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí, aby sa riadili zákazmi vydanými RVPS. Nariadenia platia až do odvolania.Mesto Senec zároveň žiada chovateľov, aby svoje chovy na jeho území nahlásili do 7. februára mestskému úradu v jednoduchom písomnom prehlásení. To môžu zaslať poštou alebo odovzdať v podateľni úradu.spresnil primátor.