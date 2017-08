V seneckom logistickom parku postavia dve nové skladové haly

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. augusta (TASR) – V logistickom parku Senec vyrastú dve nové skladové haly. Ich výstavba by sa mala začať aj skončiť v roku 2019. Počíta s tým zámer, ktorý investor predložil na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).Riešené územie sa nachádza v extraviláne mesta Senec v lokalite Horný dvor, v juhozápadnej okrajovej časti logistického parku Senec. Ako dôvod výstavby skladových hál uvádza spoločnosť Horny Dvor, ktorú založil developer Prologis, neustále sa zvyšujúci dopyt po skladovacích kapacitách v tejto lokalite.Pozemok má rozlohu 154.764 štvorcových metrov (m2), z toho objektmi by mala byť zastavaná plocha 69.418 m2. Hala číslo jeden bude mať 30.200 m2 a hala číslo dva 39.170 m2. Celková podlahová plocha má dosiahnuť 71.361,7 m2. Zámer sa predkladá v dvoch variantných riešeniach.Celkovo je navrhnutých 451 parkovacích stojísk, z toho 446 pre osobné a päť pre nákladné automobily. V skladových halách by mohlo pracovať 176 zamestnancov.Skladové haly sú podľa zámeru jednopodlažné budovy, kde budú sústredené všetky skladové priestory. Každá zo sekcií prevádzkových hál obsahuje jeden dvojpodlažný vstavok slúžiaci ako administratívno-sociálne a pomocné technické zázemie skladovej časti.Výstavba by mala trvať jeden rok, pričom investor s ňou chce začať v januári 2019 a ukončiť ju v decembri. Predpokladané investičné náklady vyčíslil na 21 miliónov eur.