V Senici prebiehajú Dni detskej knihy

Ilustračná snímka.

Senica 1. júna (TASR) – Workshopy, výstavy a čítanie detských kníh sú súčasťou Dní detskej knihy v priestoroch Záhorskej knižnice v Senici. TASR o podujatí, ktoré potrvá do 7. júna, informovala riaditeľka knižnice Katarína Soukupová.Dni detskej knihy odštartovali v knižnici, kde sa konal celoslovenský projekt Čítajme si 2018, na ktorý nadviazalo Literárne praktikum. Išlo o literárny workshop vedený Andreou Koltaiovou z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave.priblížila riaditeľka knižnice.Od 4. do 7. júna budú na oddelení pre deti a mládež pripravené ďalšie podujatia spojené s detskou literatúrou.doplnila Soukupová.Záhorská knižnica sa zapojí aj do celoslovenského projektu Celé Slovensko číta deťom, ktoré sa uskutoční 6. júna. V ňom budú deťom zo Senice čítať herci zo Záhoráckeho divadla.doplnila riaditeľka knižnice. Kurátorom výstavy bude riaditeľ Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici Štefan Zajíček.