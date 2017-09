V septembri majú otvoriť náhradnú autobusovú stanicu v Bratislave

Na snímke priečelie budovy Autobusovej stanice na Mlynské Nivách v Bratislave. Foto: TASR/ Marko Erd Foto: TASR/ Marko Erd

Bratislava 6. septembra (TASR) - Predpokladaný termín otvorenia náhradnej autobusovej stanice na Bottovej ulici v Bratislave je druhá polovica septembra. Pre TASR to povedala hovorkyňa developera HB Reavis Martina Jamrichová. Dočasná stanica má plnohodnotne nahradiť funkciu tej súčasnej na Mlynských nivách, na ktorej mieste plánujú do troch rokov vybudovať nová autobusová stanica.Výstavba projektu Stanica Nivy, ktorý má celkovo stáť 345 miliónov eur, podľa Jamrichovej už začala v polovici mája prácami na administratívnej budove Nivy Tower.podotkla pre TASR. Výstavba novej autobusovej stanice sa pritom mala začať od júla tohto roka. Developera však zastihli komplikácie v povoľovacom procese v rámci stavby dočasnej stanice.Do obnovy dopravnej a technickej infraštruktúry v okolí stanice sa plánuje investovať 24 miliónov eur. Developer chystá kompletnú obnovu ulice Mlynské nivy. Kedy sa tak stane a s akými dopravnými obmedzeniami treba počítať, nie je známe. "O termíne začiatku rekonštrukcie ulice Mlynské nivy zatiaľ nie je rozhodnuté. Momentálne sme v procese získavania potrebných povolení, zároveň sme časovo viazaní rekonštrukciou Špitálskej ulice," skonštatovala Jamrichová.Investor sa v marci rozhodol požiadať štát o udelenie štatútu významnej investície, ktorého súčasťou je aj návrh dopravného odľahčenia zóny a širšieho okolia. Štatút môže podľa HB Reavis priniesť zrýchlenie administratívnych procesov pri budovaní novej štvrte. O udelenie štatútu žiadal pre skupinu projektov v zóne Nivy a v Petržalke.odpovedala Jamrichová na otázku, či už majú na svoju žiadosť odpoveď zo štátu.Za doplnkové dopravné riešenie považuje HB Reavis vybudovanie lanovky cez Dunaj, ktorá by spojila lokalitu Nivy s mestskou časťou Petržalka. Developer navrhuje aj vybudovanie veľkokapacitného parkovacieho domu v Petržalke, ktorý by bol napojený na lanovku. Či sa do týchto projektov investor napokon pustí, ukáže podľa neho až stanovisko štátu k jeho žiadosti o udelenie štatútu významnej investície.Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD) pre TASR uviedol, že rozhodnutie o udelení štatútu bude podmienené súhlasom zo strany bratislavského magistrátu, Petržalky a Ružinova.skonštatoval ešte v máji Pellegrini. Ako podotkol, vyžiadať si musia ešte aj stanoviská iných rezortov a až potom budú prijímať rozhodnutie.