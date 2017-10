V septembri sa na slovensko.sk prihlásilo vyše milióna používateľov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 22. októbra (TASR) - Viac ako 1,5 milióna používateľov sa v septembri prihlásilo na portál slovensko.sk. Podnikateľov pritom bolo o štvrtinu viac ako mesiac predtým. Vyplýva to z najnovších štatistík Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES).vyčíslil Martin Kóňa zo sekcie komunikácie NASES.Podľa neho je to štvornásobný nárast oproti januáru a viac ako dvojnásobný oproti júlu 2017.priblížil.Od 1. júla, teda od začiatku povinnej e-komunikácie s právnickými osobami, štátne orgány odoslali 2,09 milióna rozhodnutí.dodal generálny riaditeľ NASES Lukáš Sojka.Najviac sa pritom v septembri do svojich schránok prihlasovali podnikatelia. NASES za september eviduje 565.712 prihlásení do firemných schránok." uviedol Sojka.