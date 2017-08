V septembri zasadne do školských lavíc v Košiciach takmer 2200 prvákov

Ilustračná snímka Foto: TASR – Roman Hanc Foto: TASR – Roman Hanc

Košice 26. augusta (TASR) – Do 33 základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice, by malo v septembri nastúpiť 2148 prvákov.Mesto má vo svojej pôsobnosti podľa hovorkyne košického Magistrátu Lindy Šnajdárovej i 15 materských škôl (MŠ), z toho štyri majú od septembra minulého roka vytvorené elokované pracovisko. MŠ, ktoré sú neprávnymi subjektmi, má mesto 39 a v Mestskej časti Košice – Staré mesto a Šaca je podľa hovorkyne sedem MŠ. Vo svojej správe má mesto i jednu Základnú školu s materskou školou.Podľa Šnajdárovej v školskom roku 2016/17 nedošlo k racionalizácii siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Došlo však k optimalizácii v materských školách vytvorením spomínaných elokovaných pracovísk.uviedla pre TASR Šnajdárová.Celkový počet žiakov, ako vysvetlila, ovplyvňuje počet prijatých žiakov na osemročné gymnáziá, vznik súkromných škôl a veľký pohyb žiakov v ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1 na Luníku IX a ZŠ Mládežnícka. Na týchto základných školách budú naďalej podľa jej slov okrem bežných tried vytvorené triedy nultého ročníka.doplnila Šnajdárová.Ako ďalej uviedla, mesto Košice, konkrétne oddelenie školstva, celý rok podľa potreby rieši rekonštrukcie a opravy škôl a školských zariadení v rámci finančných možností mesta.vysvetlila Šnajdárová.Počas letných prázdnin mesto pokračovalo tiež v rozšírení kapacít šiestich MŠ.doplnila hovorkyňa.