V šestici na súťaž tímov aj Adam Žampa, v osemfinále proti Nemecku

St. Moritz 13. februára (TASR) - Slovenská zjazdárska zostava na súťaž tímov svetového šampionátu má stále šancu na najsilnejšie zloženie. TASR to v pondelok večer potvrdila vedúca výpravy na MS v St. Moritzi Darina Kubeková.Súťaž je na programe v utorok o 12.00 a Slovensko sa v osemfinále stretne s Nemeckom.referovala Kubeková.Plná slovenská zostava (v zložení Žampovci, Velez-Zuzulová, Vlhová) by nebola bez šance na výrazný výsledok. Súťaž sa ide paralelným a vyraďovacím spôsobom od osemfinále, ak je prihlásených viac, koná sa aj kvalifikácia k nasadeným do pavúka. Spôsobom muža na muža, žena na ženu sa v každom dueli rozdelia štyri body, v prípade stavu 2:2 o postupe rozhoduje lepší súčet dvoch najrýchlejších tímových časov oboch pohlaví.Problém je v zdravotnom stave Adama Žampu a tým pádom aj v jeho pretekárskej fazóne. V pondelok absolvoval zjazd do kombinácie s nedoliečeným členkom a s boľavou pätou a na slalomovú časť už ani nenastúpil.konštatoval v pondelok napoludnie Adam Žampa.V tíme Nemecka sú lídri Felix Neureuther a Viktoria Rebensburgová, obaja viacnásobní víťazi pretekov Svetového pohára i medailisti z vrcholných podujatí. Rebensburgová je olympijská víťazka v obrovskom slalome a Neureuther patrí už desaťročie do najužšej špičky slalomu. Víťaz tohto duelu sa vo štvrťfinále stretne s úspešným z dvojice Taliansko-Argentína.