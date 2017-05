V Severnom Porýní-Vestfálsku sa konajú krajinské voľby

V najľudnatejšej nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko sa konajú voľby do krajinského parlamentu (Landtag). 14. mája 2017, Nemecko. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bývalý predseda Európskeho parlamentu (EP) a sociálnodemokratický kandidát na nemeckého kancelára Martin Schulz (vpravo)a jeho manželka Inge volia vo volebnej miestnosti vo Würselene počas krajinských volieb v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko 14. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Düsseldorf 14. mája (TASR) - V najľudnatejšej nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko sa dnes konajú voľby do krajinského parlamentu (Landtag). Rovnako ako pred týždňom v Šlezvicku-Holštajnsku a predtým v Sársku prieskumy naznačujú výrazné straty pre sociálnych demokratov (SPD), ktorí v Düsseldorfe vládnu v koalícii so zelenými, a posilnenie konzervatívcov z Kresťanskodemokratickej únie (CDU).Oprávnených hlasovať je viac ako 13 z 18 miliónov obyvateľov Severného Porýnia-Vestfálska, ktorí si môžu vybrať až z 31 strán a hnutí. Účasť voličov je zatiaľ na viacerých miestach vyššia v porovnaní s rokom 2012: napríklad k 10.00 h hlasovalo v Dortmunde vyše 13 percent oprávnených voličov, čo predstavuje nárast o tri percentuálne body, uviedla agentúra DPA. Vyššia voličská účasť (o jedno percento) bola v rovnakom čase i v Essene.Celková účasť dosiahla o 12.00 h približne 34 percent, pričom v tomto údaji sú započítané aj hlasy odovzdané poštou. Je to päť percent viac ako pred piatimi rokmi. Volebné miestnosti sú otvorené do 18.00 h.K volebnej urne prišiel dnes aj bývalý predseda Európskeho parlamentu a kancelársky kandidát SPD Martin Schulz, ktorý pochádza zo Severného Porýnia-Vestfálska a už roky sa venuje miestnej politike. Porážka SPD by podľa analytikov zasiahla veľký úder pre túto stranu a ešte viac by oslabila tzv. Schulzov efekt, ako sa označuje prudký nárast preferencií sociálnych demokratov po januárovom zvolení Schulza do čela strany.Naopak, víťazstvo CDU v Severnom Porýní-Vestfálsku by zlepšilo šance jej predsedníčky, kancelárky Angely Merkelovej, v septembrových celoštátnych voľbách. Merkelová je aj vyzývateľkou Schulza v boji o kancelársky post.Okrem SPD a CDU by sa do krajinského parlamentu v Düsseldorfe podľa prieskumov dostali aj zelení, liberáli (FDP), strana Ľavica a pravicovopopulistická Alternatíva pre Nemecko (AfD). Zostavovanie novej vlády bude zložité, keďže FDP už vopred vylúčila koalíciu s SPD a zelenými, zelení zasa nechcú vládnuť s CDU a FDP a SPD odmieta spojenectvo so zelenými a Ľavicou. Realistickou alternatívou potom zostáva len veľká koalícia SPD a CDU, v ktorej víťazná strana obsadí post premiéra.