V Seville sa konalo rokovanie predstaviteľov troch krajín EÚ a Maroka

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sevilla 3. júla (TASR) - Na posilnení spolupráce v boji proti terorizmu, organizovanému zločinu a obchodovaniu s drogami, ako aj na solidárnom prístupe k situácii okolo migračnej vlny sa dnes pri stretnutí v Seville dohodli ministri vnútra Maroka, Portugalska a hostiteľského Španielska, ako aj zástupca Francúzska - veľvyslanec krajiny galského kohúta v Španielsku.Šéf španielskeho rezortu vnútra Juan Ignacio Zoido na tlačovej konferencii po rokovaní pripomenul, že skupinu spomínaných krajín zriadili v roku 2012 s cieľom prediskutovať najdôležitejšie bezpečnostné aspekty s ročnou periodicitou.Signatári tzv. sevillskej deklarácie, ktorí sa zaviazali prijať akčný plán predpokladajúci realizáciu konkrétnych opatrení, sa dohodli aj na vytvorení riadiaceho grémia, ktoré by malo pozorne sledovať a vyhodnocovať uplatnenie opatrení v praxi.Všetky zúčastnené krajiny zopakovali pri tejto príležitosti svoje stanovisko, že migračnú problematiku treba riešiť koordinovane, solidárne a spoločnými silami. Rozvoj sietí prevádzačov vyžaduje aj neustále prispôsobovanie sa a rozširovanie pôsobnosti bezpečnostných síl, konštatovali. Signatári však potvrdili aj pripravenosť na spoluprácu pri identifikácii obetí obchodníkov s ľuďmi, pri ochrane a podpore poškodených, pri ich dobrovoľnom návrate do rodných krajín.Zúčastnené európske štáty pozvali severoafrické Maroko, aby sa zapojilo do projektov európskeho programu Empact a aby tak vďaka tejto spolupráci mohlo odhaľovať a likvidovať siete priekupníkov s drogami, ktorých výnosy môžu poslúžiť na podporu teroristom či iným odvetviam organizovanej kriminality.Terorizmus sa v spoločnom vyhlásení zo Sevilly označuje za globálnu hrozbu, ktorá si vyžaduje efektívnu spoluprácu a neustálu koordináciu postupu. V tejto súvislosti sa signatári zaviazali k posilneniu výmeny informácií a vzájomnej podpore v technickej a výcvikovej sfére.Ďalšie stretnutie v podobnom formáte sa uskutoční na budúci rok v Maroku, vyplýva z dohody účastníkov dnešných rokovaní.