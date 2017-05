V Sielnici odkryli pôdorys ranogotického kostola

Mince, kovové predmety a keramiku z 13. až 18. storočia a pravdepodobne aj časť kamenného oltára alebo náhrobného kameňa, našli archeológovia pri odkrývaní pôdorysu ranogotického kostola Všetkých svätých z 13. storočia, ktorý stál do roku 1942 v obci Sielnica v okrese Zvolen. Foto: FOTO TASR - Jozef Poliak Foto: FOTO TASR - Jozef Poliak

Sielnica 23. mája (TASR) - Mince, kovové predmety a keramiku z 13. až 18. storočia a pravdepodobne aj časť kamenného oltára alebo náhrobného kameňa našli archeológovia pri odkrývaní pôdorysu ranogotického kostola Všetkých svätých z 13. storočia, ktorý stál do roku 1942 v obci Sielnica v okrese Zvolen.Kostol stál dlhé stáročia východne od novšieho Kostola Ducha Svätého, postaveného začiatkom 40. rokov uplynulého storočia a posväteného v roku 1943.uviedol pre TASR člen farskej rady Michal Várošík.V minulom roku sa so súhlasom farskej rady sielnický farár Marián Gregor rozhodol, že v rámci rekonštrukcie schodiska a nádvoria novšieho kostola odprezentuje verejnosti aj zvyšky staršieho kostola. S archeologickým výskumom pod vedením Martina Kvietka zo spoločnosti Midland Adventure, sa začalo v marci 2017.pripomenul Várošík.Vzhľadom na význam nálezu sa 31. mája 2017 o 10.00 h v uvedenej lokalite zíde odborná komisia zložená z historikov, archeológov, pamiatkarov, sielnického farára a architekta." doplnil zástupca farnosti.Členovia komisie zároveň rozhodnú o ďalšom postupe. Práce, až po konečnú úpravu terénu, v ktorom bude pôdorys vyznačený, by mali trvať do jesene.Výskum financuje Rímskokatolícky farský úrad Sielnica z vlastných zdrojov. V blízkej budúcnosti chce farský úrad zriadiť v areáli kostola múzeum, kde budú uložené archeologické nálezy a iné, v súčasnosti už nepoužívané liturgické predmety.