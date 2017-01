V single štafetách na ME v biatlone putuje zlato do Ruska

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky



single štafety na 2x6 a 2x7,5 km: 1. Rusko (Virolajnenová, Garaničev) 37:10,2 (0 tr. okr.+7 dobíj.), 2. Nórsko +6,3 (0+7), 3. Poľsko +13,9 (0+5), ...18. Slovensko (Alžbeta Majdišová, Ondrej Kosztolányi) +4:14,0 (3+10)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Duszniki 29. januára (TASR) - Majstrovstvá Európy v biatlone mali v poľských Dusznikách v záverečnom dni na programe preteky štafiet. V miešaných singloch zvíťazilo Rusko v zložení Virolajnenová, Garaničev s náskokom 6,3 sekundy pred Nórskom a 13,9 pred Poľskom.Rusko viedlo od začiatku až do konca a single len zvýraznili jeho dominanciu na ME. Štartovalo 22 štafiet, medzi nimi aj slovenská a v zostave Alžbeta Majdišová, Ondrej Kosztolányi nemala šancu na úspech. Obsadila až 18. miesto, slabou útechou bolo, že jej najlepší neuštedrili jeden okruh straty a dobehla do cieľa. Najväčšia strata vyplynula na druhom úseku, keď po streleckej polohe stojmo musel trikrát krúžiť Kosztolányi na trestnom okruhu.