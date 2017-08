V skanzene v Humennom sa stretnú rodáci z Klenovej

Ilustračná snímka Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Humenné 7. augusta (TASR) - Vihorlatské múzeum v Humennom pripravilo v Expozícii ľudovej architektúry a bývania podujatie Klenová v skanzene. Tento cyklus je venovaný rodákom a obyvateľom obcí, z ktorých boli objekty do areálu v Humennom privezené.informovala Jana Fedičová z múzea.Stretnutie rodákov, ich rodinných príslušníkov, priateľov a priaznivcov obce Klenová v Sninskom okrese je naplánované na nedeľu (13. 8.) so začiatkom o 15.00 h. Pri tejto príležitosti múzejníci počas tohto leta opravovali objekt pochádzajúci práve z tejto obce. Ide o vyše 100-ročný obytný trojpriestorový zrubový roľnícky dom bez hospodárskej časti. Jeho súčasťou je izba, predsieň a komora. Do skanzenu ho presťahovali v roku 1977.priblížila Fedičová s tým, že chýbať nebude ani kultúrny program. Podujatie podľa jej ďalších slov buduje na oživených spomienkach a autentickom popisovaní dejinných i každodenných udalostí Klenovčanov.doplnila.Vytvoria v rámci neho tiež dva informačné panely. Jeden bude umiestnený v Klenovej a bude informovať o domčeku v skanzene. Druhý bude v domčeku a turistom poskytne údaje o obci, tiež na ňom budú zverejnené aj nejaké kontakty.