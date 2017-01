V školách by mali vzniknúť študentské rady, navrhuje O. Žarnay

Oto Žarnay, archívne foto. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. januára (TASR) – V základných, ale aj stredných školách by mali vzniknúť žiacke školské parlamenty, respektíve študentské školské rady. Navrhuje to opozičný poslanec Národnej rady SR Oto Žarnay (OĽaNO-NOVA) v rámci novely zákona o štátnej správe a školskej samospráve, ktorú predkladá na februárovú schôdzu parlamentu. Týmto krokom chce okrem iného podporiť účasť žiakov a študentov na živote školy.Žarnay pripomína, že vytváranie žiackych parlamentov a študentských rád nie je v našej spoločenskej praxi obvyklým javom. Súčasná zákonná úprava pozná totiž iba pojem žiacke školské rady v stredných školách s tým, že je na vôli riaditeľov škôl, či takéto rady podporia.uvádza opozičný poslanec v dôvodovej správe.Poslanec navrhuje, aby v základných školách vznikli žiacke školské parlamenty a v stredných zas študentské školské rady. Tie majú zastupovať záujmy žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. Novela zákona ďalej určuje, spôsob vytváranie týchto študentských orgánov, ich funkčné obdobie, ktoré má trvať od 1. októbra do 30. septembra, či kompetencie a hospodárenie.V novele zákona Žarnay taktiež navrhuje, aby sa sťažnosťami a podnetmi týchto žiackych inštitúcií zaoberali v druhom stupni aj obce, v prípade stredných škôl samosprávne kraje. Prvostupňovým orgánom na riešenie sťažností a podnetov a to najmä v súvislosti s vedením školy má byť rada školy.