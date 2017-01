V šlágri B. Bystrica podľahla Žiline, Košice triumfovali v Martine

Na snímke brankár Jason Bacashihua a Tomáš Matoušek (obaja Banská bystrica) počas hokejového zápasu 36.kola Tipsport ligy MsHK Žilina - HC ´05 iClinic Banská Bystrica v Žiline 6. januára 2017. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

MsHK DOXXbet Žilina – HC '05 iClinic Banská Bystrica 5:2 (3:1, 0:1, 2:0)

Góly: 7. Handlovský (Hruška, Húževka), 15. Stupka (Konečný), 19. Hovorka (Juraško, Hruška), 54. Konečný (Drábek, Novotný), 59. Novotný (Stupka) – 8. Handzuš (Truchno, Hickmott), 39. Ďatelinka (Tamáši, Bortňák). Rozhodovali: Müllner – Stanzel, Synek, vylúčení: 5:4, presilovky: 2:1, oslabenia: 1:0, 1101 divákov



Zostavy:



Žilina: Tomek – D. Brejčák, Juraško, Gutwald, Den. Rehák, Drábek, Macejko, Prokop, Mendrej – Handlovský, Hruška, Hovorka – J. Jurík, Húževka, Švihálek – Konečný, Š. Novotný, Stupka – Rogoň, Ondruš, Matis



Banská Bystrica: Bacashihua – Maoine, Wishart, Luža, Mihalik, Ďatelinka, Kubka, Ťavoda, Maťuškin – Hickmott, Truchno, Buc – Kafka, Handzuš, Bortňák – Matoušek, Zigo, Róth – Belluš, Češík, Tamáši



Hlasy po zápase:



Milan Jančuška, tréner Žiliny: "Základ víťazstva vo veľmi dobrom zápase sme položili v prvej tretine. Veľmi dobre sme sa pohybovali, kombinovali a menili rytmus hry a musím chalanov skutočne pochváliť, že proti silnému súperovi vybojovali po troch prehrách veľmi dôležité víťazstvo. Verím, že nám to pomôže zdvihnúť sebavedomie do ďalších zápasov."







Vladimír Országh, tréner Banskej Bystrice: "Bol to kvalitný zápas, v ktorom nám nevyšla prvá tretina. Dostali sme tri góly, dva v oslabení, jeden dokonca v našej presilovke. V druhej tretine sme sa viac tlačili do bránky, mali sme šance, znížili sme. V tretej tretine to domáci zavreli, do ničoho veľkého nás nepúšťali a v závere nás pretlačili. V piatok nám niečo chýbalo, domáci boli, naopak, hladnejší po víťazstve, preto majú zaslúžene body."









MHC Martin - HC Košice 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Góly: 40. Galamboš (R. Varga, Brňák) - 16. T. Varga (Boltun, Nagy), 29. Boltun (Nagy, Šmach), 37. Nagy (Hričina, Dudáš), 47. Deyl (Suja, Milý), 54. Jenčík (Suja, Vašíček). Rozhodovali: M. Novák, Hejduk (ČR) - Kacej, Vyšný, vylúčení: 7:11, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 2200 divákov



Zostavy:



Martin: Dzubina – Tabaček, Pulli, Rusina, Brňák, Pacalaj, König, Salija, Dvořák – Rapáč, Heizer, Koyš – Korostin, Galamboš, R. Varga – Surovka, Dlouhý, Markovič – Rzavský, Jurášek, Mráz



Košice: Kopřiva – Dudáš, Deyl, Šmach, Vašíček, Šedivý, Matejka, Vrábeľ – Bicek, Suja, Jenčík – Hričina, Boltun, Nagy – Klíma, Milý, Bartoš – Novotný, Šoltés, T. Varga



Hlasy po zápase:



Pavel Paukovček, tréner Martina: "Pre nás je to veľmi krutá prehra. Zápas sa zlomil za stavu 0:1. Boli sme dlhšie pod tlakom, urobili sme chybu na modrej čiare, keď sme išli striedať a súper pridal druhý gól. Chlapcom nemám veľmi čo vyčítať. Súper nás vyškolil z efektivity. Chýbalo nám aj trochu šťastia. S jedným gólom sa nedá vyhrať."



Rostislav Čada, tréner Košíc: "V rýchlom a bojovnom stretnutí sme boli dôraznejší a úspešní v obrane. Dôležité bolo ubranánenie viac ako dvojminútovej presilovky Martina o dvoch hráčov a využitie dvoch našich presiloviek. Podržal nás veľmi dobre chytajúci brankár Kopřiva."

HKM Zvolen - MHk 32 L. Mikuláš 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)

Góly: 14. Puliš (Krejčí), 26. Puliš (L. Novák, Krejčí), 29. Hraško (Klhufek, Šišovský), 36. Krejčí (Baroš), 51. Mráz (Klhůfek, Hraško) - 22. Kriška (Uram, Mat. Sukeľ). Rozhodovali: Goga - Gegáň, M. Orolin, vylúčení: 6:5, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, zmeny: 36. Nagy za Križana (L. Mikuláš), 1277 divákov.



Hlasy po zápase:



Milan Staš, tréner Zvolena: "Aj keď sme mali veľmi dobrý vstup do zápasu, mali sme veľa hluchých miest, z ktorých súper vedel pohroziť. Na začiatku druhej tretiny vyrovnal, no prišli naše chvíle, odskočili sme na dva góly a odvtedy sme už len kontrolovali hru a výsledok. Som rád, že sa nám podarilo po dobrom výkone v Banskej Bystrici potvrdiť víťazstvo aj doma."



Róbert Spišák, tréner L. Mikuláša: "Hra bola spočiatku vyrovnaná, vyrovnali sme aj skóre, no po hrubých individuálnych chybách nás súper potrestal a my sme sa po inkasovaných góloch už nevedeli vrátiť do zápasu. Súper v závere kontroloval hru a my sme dlhšie nevedeli puk udržať v útočnej tretine."



HK Dukla Trenčín – HC Nové Zámky 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Góly: 4. Hudec (Trška, Meidl), 54. Holenda (Hossa, Cebák), 57. Bohunický. Rozhodovali: Štefík – Krajčík, Návratek, vylúčení: 2:2, presilovky 1:0, oslabenia: 0:0, 1551 divákov



Zostavy:



Trenčín: Volden – Bagin, Bohunický, Cebák, Holenda, Drgoň, Trška, J. Danko, Pavúk – Bezúch, Bulík, Tománek – Jak. Gašparovič, Sojčík, Marc. Hossa – Meidl, J. Švec, D. Hudec – Pardavý ml., Šimun, Lantoš



Nové Zámky: Lundström – Čížek, Sandgrén, Cardwell, Drtina, Chovan, Mäkinen, Maier, Sucharda – Paulovič, Brabenec, Čaládi – Tibenský, M. Hudec, Saarinen – Lelkeš, Kytnár, Fábry – Lavrovs, Dom. Rehák, Tábi



Hlasy po zápase:



Ján Kobezda, tréner Trenčína: "V prvom rade sa chcem poďakovať fanúšikom, že prišli na piatkový zápas a celý čas nás veľmi povzbudzovali. Prišiel nám veľmi húževnatý súper a my sme už potrebovali bodovať. Najmä sme sa však potrebovali zobudiť ako kolektív a chlapci ukázali srdce a charakter. Na tom sa dá dobre stavať. V bránke nás dnes veľmi podržal Lars, ktorý vždy upratal puk do bezpečia a nebolo tam pre súpera veľa šancí na dorážky. Dúfam, že takýmito výkonmi budeme pokračovať i ďalej, naša cesta sa ešte len začína. Sme radi, že sme na ňu vykročili tým správnym krokom, ale do konca sezóny je ešte ďaleko."



Štefan Mikeš, tréner N. Zámkov: "Prišli sme sem bodovať, vyhrať tento zápas. Vedeli sme však aj to, že súper je netrpezlivý za bodmi a že urobí všetko, aby v piatok vyhral. Do stretnutia sme nevstúpili dobre, prehrávali sme aj v osobných súbojoch a súper si utváral šance. Síce sa postupne zápas zlepšoval, no nedokázali sme využiť šance. Bez gólov sa, samozrejme, vyhrať nedá. Musíme byť dôraznejší a ísť za víťazstvom už od prvej minúty. Súper ukázal charakter a výhru si zaslúžil."

HK Nitra – HK Poprad 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

Góly: 11. Pupák (Blackwater, Krištof), 19. Blackwater (H. Ručkay, Mezei), 39. H. Ručkay (Blackwater, Mezei), 50. Štefanka (Macík, Versteeg), 59. Tvrdoň (Slovák, Ordzovenský) - 7. Svitana (Suchý, Kroták), 24. Zagrapan (Bondra, Pokovič), 44. Guliajev (Mlynarovič). Rozhodovali: Jonák, Fridrich – Valo, Tvrdoň, vylúčení: 5:3, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2929 divákov



Zostavy:



Nitra: Halo – Milam, Ordzovenský, Pupák, Mezei, Versteeg, Meland, Korím, Šille – Cope, Slovák, Tvrdoň – H. Ručkay, Krištof, Blackwater – Šiška, Štefanka, Macík – Bajtek, Paukovček, Ondrušek



Poprad: Šúrek – Guliajev, Fabian, Suchý, Dinda, Krempaský, Pokovič, Ježek, Murček – Henderson, Zagrapan, Bondra - Kroták, Troliga, Paločko – Hvila, Lichanec, Vorobyev – Svitana, Mlynarovič, Štrauch



Hlasy po zápase:



Andrej Kmeč, tréner Nitry: "Vedeli sme, že Poprad hrá zónovú obranu, ktorú presúva, či už je to z útočného, stredného alebo obranného pásma, a prehusťuje priestory. Veľmi ťažko sa cez to presadzuje a navyše tam bolo opäť veľa vylúčení. Poprad sa dostal presilovkou do hry a je vždy ťažšie otáčať zápas, keď prehrávate, a najmä keď súper dobre bráni. V druhej tretine Poprad dobre presúval hru a ťažko sa to prestriedava, navyše, my sme nemali taký pohyb a tlak do bránky. Útočné akcie sme riešili príliš staticky. Našťastie, v tretej tretine sme dlho hľadali recept na dobrú obrannú Popradu, ale nakoniec sme to zlomili atri body zostali doma a potvrdili sme víťazstvo z Košíc."



Marcel Ozimák, tréner Popradu: "Myslím si, že to bol veľmi pekný zápas, ktorý si zaslúžil hrať minimálne predĺženie. Druhá tretina bola v náš prospech, keď sme sa dostali do mnohých šancí a vyhrali sme aj na strely 16:3, efektivita domácich však bola vyššia ako naša, preto aj zvíťazili. Na druhej strane, som rád, že mužstvo má určitý herný prejav, takže je na čom stavať. Zlepšili sme sa a môžem povedať, že bol to taký zápas ako Nitra odohrala u nás doma, keď oni mali trochu navrch a prehrali 2:4. Je to šport a ideme ďalej. Môžem poďakovať chlapcom, že to nevzdali a hrali až dokonca proti silnej Nitre."



Tabuľka:

1. B. Bystrica 37 23 3 4 7 134:80 79

2. Košice 37 20 7 2 8 131:82 76

3. Nitra 36 22 1 3 10 134:100 71

4. Žilina 37 16 3 4 14 119:107 58

5. Zvolen 38 17 2 1 18 114:122 56

6. Poprad 38 13 4 5 16 110:118 52

7. L. Mikuláš 37 13 5 2 17 103:117 51

8. Martin 35 15 1 3 16 96:109 50

9. Nové Zámky 37 10 4 7 16 96:112 45

10. Trenčín 38 9 5 4 20 95:123 41

Žilina 6. decembra (TASR) - V šlágri kola a súboji dvoch stredoslovenských tímov sa očakával dobrý hokej a aj sa to potvrdilo. Po zopár úvodných dobrých pokusoch na oboch stranách sa domáci dostali k presilovke po faule Belluša a vďaka Handlovskému ju dokázali aj využiť v 7. minúte na úvodný gól. Neprešli však ani dve minúty a hostia potrestali vylúčenie Drábeka, keď sa zblízka presadil Handzuš. Hra bola vyrovnaná, ale väčšie šance neprichádzali. Domáci sa v 15. minúte previnili vyšším počtom hráčov na ľade, ale hostia spravili hneď v úvode presilovky na modrej veľkú chybu a Stupka sa v nájazde na Bacashihuu nepomýlil. O dve minúty malitiež šesť korčuliarov na ľade a následnú presilovku ukončil v 19. minúte tvrdou strelou príklepom z ľavého kruhu kapitán Hovorka.Druhá tretina mala takisto dobré tempo, ale hostia zrýchlili hru a snažili sa o zníženie. Blízko k nemu mali v presilovke od 23. minúty pri vylúčení Stupku, ale Tomek ukázal dobrý postreh i prehľad v hre a zastavil niekoľko nebezpečných pokusov.sa snažili hrať pozorne v defenzíve, nefaulovať a každú možnosť využívať na ohrozenie Bacashihuu. Banskobystričania nevedeli dlho nájsť kľúč na prekonanie tejto taktiky a nedarilo sa im ani v ďalšej presilovke pri vylúčení Brejčáka, no v čase jeho návratu na ľad poslal Tomekom vyrazenú strelu Bortňáka do siete Ďatelinka a znížil na rozdiel gólu.V tretej časti bolo o čo hrať a oba tímy to aj potvrdzovali. Domáci si uvedomovali, že nemôžu iba brániť jednogólový náskok a hosťom nepríjemne zatápali. Tí sa síce snažili o vyrovnanie, ale vyložené šance z ich strany neprichádzali, skôr čoraz väčšia nervozita. "Vlci" boli vpredu stále nepríjemnejší a v 54. minúte odskočili opäť na rozdiel dvoch gólov. Drábek prešiel s pukom poza bystrickú bránu, prihral na zadnú žrď a Konečný puk pohotovo zasunul do odkrytej bránky. Žilinčania už potom držali "baranov" na dištanc od Tomeka, a hoci sa hostia odhodlali 140 sekúnd pred koncom k hre bez brankára, 72 sekúnd pred záverečným klaksónom po akcii Stupku skóroval do opustenej bránky Novotný. Žilinčania si po troch prehrách pripísali plný bodový zisk, Banská Bystrica, naopak, v novom roku ešte nebodovala.XXXV úvodnej tretine nebolo veľmi vidieť, že hrá ôsmy s druhým. Martin začal dobre a bol v prvej desaťminútovke nebezpečnejší. V 6. minúte pri presilovke domácich pomohla Kopřivovi šťastena, keď Königova bomba zazvonila na žrdi jeho bránky. V 7. minúte brankár hostí dobre zasiahol po strele Rapáča a poradil si aj s tutovkou Jurášku o minútu neskôr. Potom mali dvakrát výhodu o jedného hráča hostia. V 12. minúte pokusy Milého a Nagya Dzubina ešte chytil, ale v 16. už nestačil na strelu Tibora Vargu a hostia sa ujali vedenia. V 18. minúte pri hre 4:4 nepremenil Markovič veľkú príležitosť na vyrovnanie a Košice odchádzali do kabín s jednogólovým náskokom.Aj v druhom dejstve boli domáci vyrovnaným súperom favoritovi, ale strelecky sa trápili. V 24. minúte zneškodnil Kopřiva šancu Markoviča a aj v ďalších minútach bol brankár Košíc často v permanencii. Hosťom stačila v 29. minúte akcia Nagya, po ktorej Boltun pridal druhý gól. Domáci mali síce častejšie puk na hokejkách, ale v koncovke boli neefektívni. V 37. minúte Heizera vychytal Kopřiva, z protiútoku úplne voľný Nagy potvrdil povesť kanoniera a hostia už viedli 3:0. Domácich vrátil do zápasu až gól Galamboša z piatej presilovky tri sekundy pred klaksónom.Prvé minúty tretej tretiny patrili hosťom. Mali výhodu dvoch presiloviek a druhú využili, autorom gólu bol Deyl. V 48. minúte mohol pridať piaty gól Jenčík, ale Dzubina bol na mieste. O chviľu nevyužil dobrú príležitosť Galamboš. Martin mal potom takmer 2,5-minútovú výhodu o dvoch hráčov, ale nevyužil ju, pričom Košice viackrát podržal výborne chytajúci brankár. Hosťom stačil opäť jeden protiútok a navrátilec Jenčík bol úspešný - 1:5. Hostia tak potvrdili úlohu favorita.XXXZvolenčania túžili potvrdiť predchádzajúce víťazstvo na ľade Banskej Bystrice aj preto, že Liptáci im narobili v sezóne veľké problémy. Na prvé víťazstvo proti nim sa naštartovali výborne, druhá tretina im dopriala až tri góly a v efektívnosti hostí vyučovali. Skóre otvoril v 14. min Puliš po skončení oslabenia z prečíslenia, keď si zvolil to najlepšie, čo mohol, presnú strelu k pravej žŕdke.V 22. minúte síce Kriška využil nahrávku od Urama pred bránku a vyrovnal, potom však už kraľovali domáci. V 26. minúte Puliš strelil v presilovke svoj druhý gól po dorážke, v 29. minúte Hraško po obliehaní bránky a viacerých strelách skóre zvýšil a Krejčí v 36. minúte po asistencii od brankára Baroša dokonca vyhnal z bránky Križana po tom, ako pustil medzi betónmi ľahkú strelu.V tretej tretine hosťom nezostávalo iné ako zariskovať, no nie tak ako v 42. minúte po brejku a šanci domáceho Šišovského, alebo po strele úplne voľného Hraška o štyri minúty neskôr. Zvolenčania súpera často zatlačili, do šancí ho nepúšťali a poľahky si udržiavali bezpečný odstup. V 51. minúte po brejku doslova zatlačil puk vlastným telom do bránky Mráz, tento moment potvrdil aj videorozhodca, a záver už mohli "rytieri" dohrať bez akýchkoľvek obáv. V 53. minúte mali Liptáci k dispozícii presilovku o dvoch hráčov trvajúcu až 87 sekúnd, no zmohli sa v nej len na jednu strelu a až do konca už nič účinné nevymysleli.XXXTrenčania nastúpili do zápasu po prvý raz už aj s nórskym brankárom Larsom Voldenom a práve jeho tímu patril úvodný tlak. Hoci to šikovne zblízka skúšali Bulík či Tománek spomedzi kruhov, o zásah sa postaral až Hudec. Práve on vyťažil z toho, že Lundströmovi vypadol puk a šikovne ho poslal za jeho chrbát. Nasadenie a dravosť nechýbali na oboch stranách, spomedzi hostí sa mohol presadiť Tibenský, no strely blízka mu nevyšli. V 19. minúte si po chybnom striedaní hostí zahrali Trenčania v početnej výhode, dorážky po Baginovej strele od modrej ale na zvýšenie skóre nestačili.Stredná časť sa začala už s menším nasadením v porovnaní s predchádzajúcou, napriek tomu museli byť obaja brankári v pozore. Predovšetkým Volden ukázal svoju pripravenosť, keď na neho vypálil z pravého kruhu Lelkeš. Novozámčania mohli udrieť počas presilovej hry, Cardwellova strela zľava však vyrovnanie neznamenala a rovnako neúspešný bol následne od modrej Drtina. Obrovskú šancu zahodil v polovici stretnutia Paulovič, keď mu nevyšlo zakončenie do odkrytej bránky, nakoľko sa mu v poslednej chvíli postavili do cesty domáci obrancovia.Kým Novozámčania pokračovali v útočnom hokeji, domáci vsadili na bránenie priebežného stavu 1:0.Saarinenovi sa z ľavého kruhu podarilo nastreliť konštrukciu a šťastie menom Volden stálo pri Trenčanoch, keď zatlačila tretia hosťujúca formácia. Klišé "nedáš – dostaneš" sa opäť raz potvrdilo. Po veľkom množstve nevyužitých šancí Nových Zámkov dokázali udrieť "žlto-červení" a to počas presilovej hry. Skutočne oku lahodiacu prihrávku poslal pred bránku Holendovi Hossa a prvý menovaný bez problémov zvýšil vedenie svojho tímu. Presne štyri minúty pred koncom vsadili hostia na powerplay a hra bez brankára sa im napokon stala osudnou, na 3:0 upravil Bohunický.XXXV zápase 36. kola medzi Nitrou a Popradom sa obe mužstvá snažili od začiatku tlačiť všetko na bránku. Úvodný pokus Bajteka zneškodnil Šúrek a na druhej strane si so strelou Svitanu poradil Halo. V 7. minúte zohrali hostia veľmi dobre presilovú hru a ujali sa vedenia. Suchý nabil Svitanovi a ten prestrelil Hala. Rovnakou zbraňou vzali Popradu vedenie domáci, keď v 11. minúte pekne zakombinovali počas presilovej hry a Pupák namieril medzi Šúrekove betóny – 1:1. V 17. minúte sa preštrikoval popradskou obranou Slovák, ale jeho pokus minul bránku. Aj tretí gól v zápase padol v presilovej hre. Minútu pred koncom prvej tretiny zostal Šúrek bezmocný po Blackwaterovom obkorčuľovaní bránky – 2:1.Na začiatku prostrednej časti prekvapil nahodený puk Hala, ktorý vyrazil rovno pred Zagrapana a ten vyrovnal na 2:2. Pri väčšine striel na bránku Šúreka domáci hokejisti clonili vo výhľade a puk dvakrát popradského brankára doslova trafil. Nitrania si v 39. minúte prerazili cestu popradskou obranou a Ručkay poslal domáce mužstvo opäť do vedenia – 3:2.Do tretej tretiny vstúpili hostia s jednogólovým mankom, ktoré však v 44. minúte zmazal strelou od modrej čiary ruský obranca Guliajev – 3:3. V 46. minúte si domáci hráči položili Šúreka, ale ten ešte dokázal bravúrne pravým betónom vyraziť pokus Slováka z bezprostrednej blízkosti. V 50. minúte našiel spätnou prihrávkou spoza brány Macík Štefanku a ten vrátil Nitre náskok – 4:3. Dve minúty pred koncom tretej tretiny skúsil tréner Ozimák hru bez brankára, ale jeho zverenci puk stratili a Tvrdoň uzavrel stav stretnutia na 5:3.