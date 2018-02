V šlágri Nitra vyhrala v Košiciach, Trenčín zdolal Nové Zámky

Na snímke radosť hráčov Nitrypo treťom gólev zápase 43. kola Tipsport Ligy v hokeji HC Košice - HK Nitra v Košiciach 4. februára 2018. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

HC Košice - HK Nitra 2:5 (0:3, 1:1, 1:1)

Góly: 23. Boltun (Miklík, Šedivý), 57. Pacan (Nagy, Koch) - 9. Csányi (Šiška), 13. Blackwater (J. Milam, Kovacs), 18. Krištof (Paulovič, Mezei), 24. Bradley (J. Ručkay, Versteeg), 41. Kovacs (J. Milam). Rozhodovali: Stano, Kubuš - Výleta, Smrek, vylúčení: 2:4 na 2 min., navyše Pulli (Koš.) 10 min. za napadn. hlavy a krku, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 4402 divákov.



zostavy a striedania:



HC Košice: Habal (18. Lundström) - T. Milam, Mezei, Ordzovenský, J. Milam, Rýgl, Versteeg, Korím, Mir. Pupák - Paulovič, Krištof, H, Ručkay - Blackwater, Slovák, Kovacs - J. Ručkay, Bradley, Macík - Csányi, Šiška, Rzavský



HK Nitra: Lawson - Kessel, Šedivý, Koch, Pulli, Michalčin, Ovčačík - Miklík, Pacan, Nagy - Koyš, Hovorka, Šoltés - Klíma, Boltun, Jenčík - Hričina, Vrábeľ, Petráš - Novotný

HC Nové Zámky - HK Dukla Trenčín 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

HC Nové Zámky - HK Dukla Trenčín 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Góly: 2. Ölvecký (Bezúch, Radivojevič), 38. Bezúch (Ölvecký). Rozhodovali: Müllner, Goga - Šefčík, Tvrdoň, vylúčení na 2 min.: 1:4, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0



Zostavy:

HC Nové Zámky: Baroš – Husák, Salija, M. Novák, Plášil, Kuzma, Jass, Rehák – R.Varga, Novotný, Škoda – Hřebejk, Šimun, Zbořil - Šille, L. Jurík, Fábry – Saulietis, Ondrušek, Lorraine

HK Dukla Trenčín: Valent – Starosta, Bačik, Frühauf, Cebák, Holenda, Bohunický, Deveaux, Romančík – Radivojevič, Ölvecký, Bezúch – Sojčík, Sádecký, T.Varga – Mikula, Dlouhý, Hecl – Švec, Pardavý, Hudec

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 4. februára (TASR) - Šláger 43. kola začali oba tímy pozornou obrannou hrou a na prvé šance si diváci museli počkať. Domáci útočník Hričina v nádejnej pozícii netrafil puk a Košičania za to onedlho pykali. Šiška si vytvoril priestor v útočnom pásme a jeho akciu zakončil Csányi - 0:1. Strelený gól dodal hosťom sebaistotu a tá narástla v 13. minúte, keď Blackwater strelou spoza obrancu Pulliho prekvapil Habala - 0:2. Rozdiel v hre oboch tímov vyústil do tretieho gólu Nitry v 18. minúte, keď Krištof unikol Šedivému a vyhnal Habala z bránky. Košičania vstúpili do druhej časti aktívne a v 23. minúte znížil Boltun v presilovke na 1:3. Už o 66. sekúnd však domáci doplatili na ďalšiu chybu v defenzíve, ktorú potrestal Bradley - 1:4. Nitrania bez väčších problémov kontrolovali svoj náskok a nepúšťali súpera do súvislejšieho tlaku. Ich náskok mohol zvýšiť Slovák, no v 34. minúte pred Lundströmom neuspel.Ambície Košičanov na zvrat od tretej tretiny dostali významnú trhlinu už po 55. sekundách hry. Nenápadná strela prepadla brankárovi Lundströmovi a bolo 1:5. Hostia nemali dôvod hrnúť sa za ďalšími gólmi a sústredili sa najmä na udržanie náskoku. Košičania postupne dostali súpera pod tlak, ale šance Hovorku či Miklíka zmaril brankár Lawson. Konečnú podobu výsledku dal v 57. minúte Pacan, ktorý na hranici bránkoviska zužitkoval Nagyovu prihrávku - 2:5.XXXNové Zámky 4. februára (TASR) - Medzi oboma celkami bol pred zápasom priepastný 39-bodový rozdiel. Domáci pohrozili hneď v úvode, no zaváhanie Trenčana Mikulu nepotrestali. A tak už v druhej minúte prišla chvíľa trenčianskej prvej formácie. Radivojevič pekne našiel Bezúcha a po jeho pohotovom priklepnutí Ölvecký otvoril skóre do odkrytej brány. Hráči Dukly boli počas úvodných minút hokejovejším tímom, na rozdiel od domácich idh prihrávky nachádzali adresáta. Postupom času sa k slovu dostali aj Novozámčania. Vyrovnať mohol Salija, ale Valent vytlačil jeho pokus spomedzi kruhov ramenom. Hostia mohli pridať druhý gól v oslabení, keď sa puku zmocnil Hudec. Baroš však jeho zakončenie zlikvidoval. Z rovnakej pozície mohol streliť gól Starosta, ktorý naskočil na ľad z trestnej lavice. Novozámčania tak nevyužili presilovku, naopak, zahrali ju katastrofálne. Neskôr mal Salija ďalšiu možnosť vyrovnať, ale nepodarilo sa mu puk zasunúť medzi gólmanove betóny.Domáci dostali v úvode druhej tretiny možnosť presilovej hry, ale Trenčania aj s brankárom Valentom boli na mieste. Ani jeden tím nedokázal svoju aktivitu pretaviť v gól. K slovu sa nedostal ani strelec prvého gólu Ölvecký po tom, ako ho presne našiel Bezúch. Neuspel ani Mikula – jeho švih zneškodnil vyrážačkou Baroš. Trenčania postupne zvyšovali tempo, domácim sa však stále darilo držať najtesnejší stav. I oni však mohli zmeniť skóre. Peknú akciu predviedol domáci Fábry, ktorý si na modrej prebral puk, natlačil sa pred Valenta a sťahovačkou zakončil, avšak len do gólmana. Hosťom sa nakoniec predsa len podarilo pridať druhý gól. Pred Barošom sa po Ölveckého prihrávke dobre zorientoval Bezúch a bez zaváhania poslal puk do siete. V úplnom závere tretiny sa dostal do úniku domáci Jurík, ale zoči-voči brankárovi trestuhodne nepremenil.Hneď v úvode tretej tretiny mohol v oslabení znížiť Šimun, vybojoval aspoň vylúčenie hosťujúceho Starostu. V presilovke sa nepodarilo skórovať ani Hřebejkovi, ktorého k zakončeniu vyzval krížnou prihrávkou Jurík. Svoje umenie predviedol aj domáci brankár, keď schoval do lapačky Heclov švih z pravého kruhu. Na druhej strane vyslal prudký projektil Zbořil, puk však skončil na Valentovej prilbe. Rovnaká situácia sa zopakovala po Novákovom príklepe. Záver duelu odohrali Novozámčania v početnej výhode, gól však nestrelili a Trenčín tak natiahol sériu výhier vo tohtosezónnych vzájomných zápasoch na číslo päť.