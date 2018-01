V šlágri Nitra vyhrala v Trenčíne, Nové Zámky zdolali B. Bystricu

Hokejisti Nitry sa tešia po prvom góle v zápase 41. kola Tipsport Ligy HK Dukla Trenčín - HK Nitra, 28. januára 2018 v Trenčíne. Foto: TASR Foto: TASR



HK Dukla Trenčín - HK Nitra 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Góly: 56. Sádecký (Frühauf, Bezúch) - 7. Blackwater (J. Ručkay), 46. Milam (H. Ručkay, Krištof), 57. Blackwater (Rýgl, Kovacs). Rozhodovali: Kubičík, Hradil – Hanzlík, Šefčík, vylúčení: 4:8, navyše: 10 min Mikula (Trenčín)za napadnutie zozadu, presilovky a oslabenia: 0:0, 3229 divákov.

Trenčín: Hiadlovský – Bačík, Starosta, Cebák, Frühauf, Bohunický, Holenda, Romančík – Bezúch, Ölvecký, Sojčík – Varga, Sádecký, Hecl – Mikula, Dlouhý, Hossa – D. Hudec, J. Pardavý ml., J. Švec – Deveaux

Nitra: Lawson – Rýgl, Rais, Milam, Ordzovenský, Mezei, Mir.Pupák, M.Versteeg, Korím – H.Ručkay, Krištof, Paulovič – Lantoši, Slovák, Blackwater – Kovacs, J.Ručkay, Macík – Csányi, Šiška, Rzavský



Hlasy po zápase:



Peter Oremus, tréner Trenčína: "Naša hra sa postupom času zlepšovala. Potrebujeme sa tlačiť do bránky. Verím, že ten najbližší zápas bude práve taký."



Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: "Zápas sa vydaril nielen nášmu tímu, ale najmä brankárovi Lawsonovi, ktorý zachytal výborne. Veľmi nám pomohol prvý gól Blackwatera."

HC N.Zámky - HC'05 iClinic B.Bystrica 3:1

HC N.Zámky - HC'05 iClinic B.Bystrica 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Góly: 25. Šille (Zbořil, Plášil), 25. Hruška (Hřebejk), 60. Zbořil (Fábry) - 26. Mihálik. Rozhodovali: Konc st., Kubuš, Synek, Výleta, vylúčení: 3:2, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, divákov.



Nové Zámky: Baroš – Husák, Salija, Novák, Plašil, Hruška, Jass, Rehák Kuzma – Varga, Novotný, Škoda – Zbořil, Šimun, Šille - Hřebejk, L. Jurík, Fábry – Saulietis, Ondrušek, Lorraine



B. Bystrica: Lassila - Kubka, Ďatelinka, Sedlák, Gélinas, Rosandič, Mihálik, Giľák, Košecký - Lamper, Surový, Brittain - Hohmann, Bubela, Bartánus - Bortňák, Faille, Asselin - Gabor, Češík, Kabáč



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 28. januára (TASR) - Šláger kola sa začal zostra, obidva tímy sa snažili hrať ofenzívne. Ako prví sa do vážnej príležitosti dostali Nitrania, keď po prihrávke z rohu klziska vystrelil z voleja do pravej žŕdky trenčianskej bránky Jakub Ručkay. Výstražný prst Trenčania neakceptovali a tak prišiel trest. Po neprehľadnej situácii dotlačil puk do siete Blackwater. Na dlhšie minúty to bol jediný zaujímavý hokejový moment. K šanciam obom tímom nepomohli ani vylúčenia. V 17. minúte "corgoni" v presilovej hre vyšachovali brániaci štvoruholník Dukly, ale Blackwater v dobrej pozícii zaváhal a netrafil puk. O malú chvíľu zaváhal aj Henrich Ručkay.Ani po prestávke šance nepribúdali. Bojovalo sa najmä o stred klziska a tímy čakali na chybu súpera. Rozbehnutí hostia mali miernu prevahu, ale do gólového vyjadrenia ju nepretavili. Trenčanom sa podarilo vyrovnať v polovici zápasu, lenže gól pre posunutú bránku neplatil. "Vojakom" nebolo súdené vyrovnať ani z následnej presilovej hry, keď Varga v ideálnej pozícii prestrelil Lawsonovu bránku. Následne sa hralo zo strany na stranu a tímy sa zamerali najmä na ofenzívu. Ďalšieho gólu sa však diváci nedočkali.V záverečnej tretine sa Dukla snažila o vyrovnanie. Veľkú šancu na presný zásah odmietla druhá formácia a udrelo na opačnej strane. Od modrej čiary vystrelil obranca Milam a puk popod Hiadlovského betónom prekĺzol do siete. Dukla mala ešte jednu šancu dostať sa do zápasu, keď šesť minút pred koncom trafil v presilovej hre Hecl žŕdku. Po návrate vylúčeného hráča sa "vojakom" podarilo znížiť. Po prihrávke z rohu klziska rozvlnil sieť za Lawsonom navrátilec zo Slovana Bratislava Sádecký. Šancu na drámu napokon v 57. minúte zmazal Blackwater, ktorý potvrdil, že tri body smerujú pod Zobor.Zápas ôsmeho ligového tímu s aktuálnym majstrom sa začal vo vysokom tempe. V úvodnej šanci sa ocitol Šille, ale z ľavého kruhu švihom Lassilu neprekonal. Z opačnej strany útočného pásma ho napodobnil Šimun, ani on však neuspel. Nasledovala presilovka hostí, ktorú aj napriek viacerým dobrým streleckým pokusom nevedeli využiť. Najbližšie ku gólu bol Bubela, po strele ktorého puk tancoval na Barošovej bránkovej čiare. V oslabení unikla domáca dvojica Lorraine - Jurík, druhý menovaný zvolil namiesto prihrávky strelu a Lassilovu bránku minul. V úvodnej desaťminútovke sa hral rýchly hokej s viacerými gólovými príležitosťami na oboch stranách, čo podčiarkla aj žrď po Gaborovom zakončení. Pri Bartánusovom pokuse z prvej zase musel novozámocký brankár predviesť svoj reflex. Veľkú príležitosť spálil v závere tretiny aj domáci Novák, v zakončení pri Lassilovej pravej žŕdke neuspel.Druhú tretinu začali hostia početnou výhodou, tú však nevyužili. Radosť vypukla v 25. minúte a to na domácej strane. Šille chladnokrvne z uhla zakončil peknú akciu s dvojicou Zbořil - Plášil a Novozámčania viedli 1:0. To však platilo len niekoľko sekúnd, pretože domáci pridali aj druhý gól - tiesnený v páde ho po Hřebejkovej prihrávke na os útočnej tretiny zaznamenal Hruška. O necelú minútu sa skóre menilo znova. Tentoraz však boli úspešní aj hostia, konkrétne Mihálik.V záverečnom dejstve z množstva gólových príležitostí ubudlo a hra mala skôr bojovnejší charakter. Vyrovnať mohol Asselin, ale zoči-voči Barošovi neuspel. Na druhej strane sa predral pred Lassilu Šimun, ale k zakončeniu sa už nedostal. Ten istý hráč zakončoval aj spomedzi kruhov, jeho švih však mieril len do banskobystrického brankára. Minútu pred koncom riadneho hracieho času odvolali hostia brankára, čo 3 sekundy pred záverečným klaksónom využil Zbořil.