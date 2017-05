V Šlezvicku-Holštajnsku sa konajú krajinské voľby

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Berlín 7. mája (TASR) - V nemeckej spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko sa konajú dnes krajinské voľby. Pôjde o dôležitý test pred tohtoročnými voľbami do nemeckého Spolkového snemu, informovala agentúra DPA.Približne 2,3 milióna oprávnených voličov rozhodne o osude spolkovej krajiny, kde momentálne vládne koalícia pod vedením Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD).Avšak podľa najnovších prieskumov má šancu zosadiť krajinskú koaličnú vládu Kresťanskodemokratická únia Nemecka (CDU) kancelárky Angely Merkelovej.Po prvý raz by mala vstúpiť do parlamentu aj populistická strana Alternatíva pre Nemecko (AfD). Podľa prieskumov by mala tesne prekročiť päťpercentný volebný prah.Hoci CDU stála na čele spolkových koalícií 12 rokov, v súčasnosti vládne len v siedmich zo 16 spolkových krajín. V prípade víťazstva v Šlezvicku-Holštajnsku by si kresťanskí demokrati pripísali ďalší úspech po tom, čo zvíťazili v marcových voľbách v spolkovej krajine Sársko.