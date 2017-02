V slovensko-ukrajinskom pohraničí skúmajú životné prostredie

Ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Prešov 11. februára (TASR) – Výskumní pracovníci Prešovskej univerzity (PU) v Prešove analyzujú vybrané zložky životného prostredia v slovensko-ukrajinskom pohraničí. Na výskum získali financie z Nórskeho finančného mechanizmu v celkovej výške viac ako 139.000 eur. Pre TASR to uviedol koordinátor projektu Roman Vavrek.Projekt s názvom Analýza a hodnotenie stavu zložiek životného prostredia v prihraničnej oblasti SR-UA pre zabezpečenie trvalej udržateľnosti územia predpokladá analyzovať zložky životného prostredia v prihraničnom území Slovenska a Ukrajiny. Terénny výskum sa realizuje na území okresov Michalovce, Sobrance a Trebišov. Na území Ukrajiny to budú rajóny Užhorodský, Perechynský a Veliky Bereznyansky. Skúma sa voda, pôda a vzduch.Na projekte okrem PU, ako hlavného riešiteľa projektu, participuje partner z Nórska, ale aj dva subjekty z Ukrajiny. Ide o IDN Research z Nórska, Sumy State Univerzity a mimovládnu organizáciu ZOOVEL z Ukrajiny. Výskumné aktivity na slovenskej strane hranice zabezpečuje riešiteľský kolektív pozostávajúci z viacerých katedier Fakulty manažmentu, predovšetkým z katedry manažmentu a katedry environmentálneho manažmentu, kde budú súčasne spracovávané výsledky analýz terénneho výskumu.Územie slovensko-ukrajinského pohraničia sa vyznačuje viacerými špecifikami v oblasti prírodno-klimatickej, kultúrnej či hospodárskej. Historická previazanosť území spojená s nízkou jazykovou a kultúrnou bariérou vytvára predpoklady na efektívnu spoluprácu na spoločnom rozvoji.informoval Vavrek. Výskum sa začal v septembri minulého roka, prvé výsledky by mali byť známe v prvom kvartáli tohto roku.doplnil koordinátor projektu.