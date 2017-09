V Slovenskom raji chýbajú cyklochodníky, plánujú cyklotrasa Ukrajina

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Spišská Nová Ves/Hrabušice 6. septembra (TASR) – Národný park Slovenský raj má najhustejšiu sieť turistických chodníkov, avšak chýbajú v ňom cyklotrasy. Myslí si to predsedníčka mikroregiónu Slovenský raj Sever a zároveň starostka obce Hrabušice Jana Skokanová. Jednou z najreálnejších možností vzniku cyklochodníka je podľa nej trasa, ktorá by smerovala zo Spišskej Novej Vsi až do turistického centra Podlesok.povedala Skokanová. Chodník by smeroval z metropoly Spiša do Smižian, odtiaľ cez Spišské Tomášovce, Letanovce až po Hrabušice, kde by skončil v turistickom centre Podlesok. O tejto trase sa v regióne rozpráva už desiatky rokov, v teréne je vyznačená, avšak je veľmi ťažko prejazdná, keďže vedie otvorenou poľnohospodárskou krajinou.myslí si bývalý reprezentant Slovenska v horskej cyklistike Ján Špak. Podľa Skokanovej sa v minulosti, keď bol Slovenský raj len chránenou krajinnou oblasťou, dalo chodiť kdekoľvek.povedala. Ako doplnila, vybudovanie cyklotrás by malo byť prioritou aj pre Košický samosprávny kraj, nakoľko jednotlivé obce zo svojich rozpočtov vybudovanie cyklochodníkov nedokážu pokryť.doplnila.V regióne vidí starostka viaceré lokality, v ktorých by mohli vzniknúť nové cyklotrasy.priblížila Skokanová. Podľa nej by bola vhodná cyklotrasa aj pri Letanovskom Mlyne. Špak vidí potenciál aj v trase, ktorá by mohla vzniknúť v smere zo Spišskej Novej Vsi do Levočskej Doliny.Problémom sú podľa Skokanovej aj prístupové cesty, ktoré vedú k už existujúcim cyklotrasám.uzavrela.