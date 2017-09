V Slovenskom rozhlase bude dvojkoncert Cmorika a Geišbera

Na archívnej snímke osvetlená budova Slovenského rozhlasu RTVS na Mýtnej ulici v Bratislave. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 28. septembra (TASR) - Jedinečnú atmosféru živých koncertov ponúkne ďalší zo série hudobných večerov s názvom Folkfórum Live 2017. V piatok 29. septembra sa od 19.00 h predstavia v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu so svojimi novými hudobnými projektmi známe osobnosti domácej hudobnej scény.Spevák Peter Cmorik a osobitý gitarista Marek Wolf, známy najmä spoluprácou s harmonikárom Erichom Bobošom Procházkom, spojili svoje sily pri nahrávaní ich pôvodnej piesne Druhé leto. Prvky world music do nej vniesol bubeník a perkusionista Igor Ajdži Sabo. Singel vydali v máji 2017 a predznamenal príchod kompletného spoločného albumu, ktorý už hudobníci prezentujú naživo v rámci spoločných koncertov. Naživo pesničky tiež predstavia v piatok v Slovenskom rozhlase.Pesničkár Martin Geišberg a klavirista Daniel Špiner vydali začiatkom leta debutový album V jablkovom kraji so 14 spoločnými skladbami. Zároveň ide o prvý vydaný nosič, ktorý Martin Geišberg vydal po 12 rokoch koncertovania, režírovania a tvorby divadelnej hudby. O bicie sa postaral Michal Fedor a kontrabas nahral Michal Šelep. Na spoločných koncertných vystúpeniach znejú, okrem starších dobre známych Martinových songov, aj piesne z tohto nového hudobného diela a určite nebudú chýbať ani na tomto koncerte. Ide o dramaturgický projekt Sone Horňákovej, ktorá ho zároveň moderuje.Rádio Devín odvysiela dvojkoncert zo záznamu 6. októbra o 19.00 h. Informáciu TASR poskytla hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.