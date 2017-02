V slovenských lyžiarskych strediskách napadol nový sneh

Ilustračné foto. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Alpské strediská

Bratislava 10. februára (TASR) - Na Slovensku je upravených nad 250 zjazdoviek v stovke lyžiarskych stredísk, v ktorých sú podmienky dobré až velmi dobré. Výška snehovej vrstvy sa od pondelka výraznejšie nezmenila, dosahuje prevažne od 30 do 90 cm, nočné mrazy niektorí prevádzkovatelia využívajú na technické zasnežovanie. Do rána pripadol poprašok až 2 cm nového snehu.Hlavne vo vysokohorských lokalitách sú návštevníkom k dispozícii aj technicky nezasnežované svahy, na väcšine zjazdoviek je však snehová vrstva zmiešaná z technického i prírodného snehu. Do pol metra snehu je na Donovaloch – Novej holi, v Drozdove, v Levočskej doline aj v Malej Lučivnej, 70 cm snehu hlási Stará Myjava, Starý Smokovec aj Krpáčovo, 70 až 90 cm Oravice, Tále, Skalka alebo Remata.11. 2., Polomka - Bučník, Horehronský Bučník 2017, 2. kolo Horehronskej ligy v zjazdovom lyžovaní 11. 2., Polomka – Bučník, tradičná fašiangová zabíjačka 11. 2. – 12. 2., Tatranská Lomnica – Čučoriedky, SNEŽNÉ PSY, 8. ročník netradičného zimného festivalu 11. 2., Vyšné Ružbachy, ľudová veselica 11. 2., Malinô Brdo, SNOW PARTY, hudobné skupiny, dj, sútaže, pečený býk na svahu 11. 2., Kojšovská hola, Slovenský pohár v behu na lyžiach, všetky vekové kategórie 11. 2., Brezovica, 2. kolo Pohára Liptova a 3.ročník verejných pretekov o cenu Skorušinských vrchov 11. 2., Snowparadise Velká Rača – Dedovka, VI. ročník sútaže vo varení kapustnice 12.2., Donovaly – Záhradište, Donovalský psík, verejné preteky detí v obrovskom slalomeSelce - Čachovo 50 - 70 cm veľmi dobréČertovica - STIV 50 cm veľmi dobré, so-neČertovica 40 - 70 cm veľmi dobréDonovaly - Nová hoľa 40 - 55 cm veľmi dobréChopok juh - Kosodrevina 10 – 60 cm dobréChopok juh - Srdiečko 20 - 45 cm veľmi dobréChopok sever 10 – 55 cm veľmi dobréKrpáčovo 70 cm veľmi dobréMýto pod Ďumbierom 60 - 70 cm veľmi dobréZávažná Poruba 45 - 75 cm veľmi dobréPavčina Lehota 20 - 60 cm veľmi dobréPolomka - Bučník 30 - 60 cm veľmi dobréTelgárt 60 - 70 cm veľmi dobréŠachtičky 30 - 60 cm veľmi dobréTále 70 - 90 cm veľmi dobréLiptovská Teplička 70 - 95 cm veľmi dobréVyšná Boca 60 - 80 cm veľmi dobréTatranská Lomnica 70 - 140 cm veľmi dobréŠtrbské Pleso 80 - 100 cm veľmi dobréStarý Smokovec 70 cm veľmi dobréDolný Smokovec - Pod lesom 30 cm veľmi dobréKubašok - Sp. Bystré 50 - 60 cm veľmi dobréSnowpark Lučivná 60 cm veľmi dobréSvit - Lopušná dolina 50 cm veľmi dobréPodbanské 30 - 50 cm dobréTatrasvit - Lopušná dolina 60 - 70 cm veľmi dobréRoháče - Spálená dolina 100 - 130 cm veľmi dobréZuberec - Janovky 110 cm veľmi dobréZuberec - Milotín 60 - 80 cm veľmi dobréSkicentrum - Žiar - Dolinky 80 cm veľmi dobréSKI PARK Oravice 70 - 90 cm veľmi dobréSki Bachledova 85 - 95 cm veľmi dobréBachledova - DENY 60 cm veľmi dobréSkicentrum Strednica - Ždiar 60 - 70 cm veľmi dobréStrachan Ski Centrum - Ždiar 90 cm veľmi dobréMonkova dolina 80 cm veľmi dobréJasenská dolina 80 - 90 cm veľmi dobréRužomberok - Malinô Brdo 60 - 70 cm veľmi dobréVrátna - Paseky 45 - 90 cm veľmi dobréVrátna - Chleb 10 - 80 cm dobréWinter park MARTINKY 60 cm veľmi dobréSnowland Valčianska dolina 110 -120 cm veľmi dobréFačkovské sedlo - Kľak 80 - 95 cm veľmi dobréŠportcentrum Lučivná 35 - 55 cm veľmi dobréČičmany 65 cm veľmi dobréKrahule 50 - 70 cm veľmi dobréKráliky 60 - 80 cm veľmi dobréSkalka arena 70 - 90 cm veľmi dobréRemata 70 - 90 cm veľmi dobréSki Centrum Kordiky 20 cm obmedzené, pia-neSkicentrum Tajov 20 cm dobré, so-neSalamandra Resort 80 cm veľmi dobréSki Resort - Hotel Royal Látky 70 cm veľmi dobréSki Centre Košútka - Hriňová 50 - 60 cm veľmi dobréSkicentrum Kokava - línia 50 -100 cm veľmi dobréVyšná Slaná - Július 50 - 60 cm veľmi dobréOstrý Grúň - Kollárová 20 - 50 cm veľmi dobréSki centrum Drozdovo 40 - 50 cm veľmi dobréSkipark Kálnica 50 - 55 cm veľmi dobréBezovec 30 - 40 cm veľmi dobréPezinská Baba 20 - 60 cm dobréZochova chata - Piesok 30 - 50 cm dobréSki Land Stará Myjava 70 cm veľmi dobréSki Centrum Kohútka 60 -100 cm veľmi dobréČertov - Lazy pod Makytou 60 - 80 cm veľmi dobréKasárne - Javorníky 50 - 70 cm veľmi dobréSki Makov 55 - 75 cm veľmi dobréSki Ráztoka - Horná Maríková 70 cm veľmi dobréPodjavorník 30 cm veľmi dobré, so-neVadičov 60 cm veľmi dobréSNOWPARADISE Veľká Rača 60 - 65 cm veľmi dobréŠportcentrum Oščadnica 80 cm veľmi dobréOrava Snow - Oravská Lesná 60 - 80 cm veľmi dobréSki Krušetnica 55 - 60 cm veľmi dobréSki Zábava - Hruštín 60 cm veľmi dobréOravský Podzámok 40 - 70 cm veľmi dobréKubínska hoľa 60 - 90 cm veľmi dobréSki centrum Brezovica 50 - 70 cm veľmi dobréSki centrum Nižná Uhliská 90 cm veľmi dobréVitanová 60 - 75 cm veľmi dobréLitmanová 80 cm veľmi dobréLevočská dolina 50 cm veľmi dobréSkipark Vyšné Ružbachy 90 cm veľmi dobréJahodná 65 - 75 cm veľmi dobréPoráč - Brodok 50 cm veľmi dobréRelax Center Plejsy 50 - 60 cm veľmi dobréKavečany 50 - 60 cm veľmi dobré, so-neSki Gugel Mlynky 30 - 55 cm veľmi dobréVernár Studničky 50 - 70 cm veľmi dobréMraznica - Hnilčík 75 cm veľmi dobréDrienica 60 cm veľmi dobréFričkovce 15 - 35 cm veľmi dobré, pia-neMakovica - Nižná Polianka 50 - 80 cm veľmi dobréRenčišov - Búče 30 - 50 cm veľmi dobréVo viacerých alpských strediskách do rána pripadlo 3 až 10 cm nového snehu, lyžiarske podmienky sú dobré až velmi dobré. Talianska Marmolada – Arabba hlási dobré podmienky a 25 až 55 cm snehu, Alta Badia do 35 cm, Sestriére od 50 do 140 cm. Na rakúskych ľadovcoch sa nachádza v horných častiach od 100 do 255 cm prachového snehu.Flachau 100 –180 cm veľmi dobréGöstling - Hochkar 60 - 90 cm veľmi dobréHinterstoder 50 –120 cm veľmi dobréHintertux 25 –160 cm dobréHochficht 95 -105 cm veľmi dobréHochfuegen 50 – 75 cm dobréIschgl 25 – 65 cm dobréKaunertal 200 –255 cm dobréKitzbuehel a Kirchberg 70 – 85 cm dobréKitzsteinhorn – Maiskogel 70 –125 cm dobréObergurgl - Hochgurgl 25 –110 cm dobréSchladming Dachstein 40 –180 cm dobréSoelden 20 –225 cm dobréStubai 30 –145 cm veľmi dobréZauberberg Semmering 95 -105 cm veľmi dobréZell am See – Kaprun 5 –125 cm dobréDavos Klosters 55 –120 cm dobréMatterhorn Ski Paradise 20 –140 cm dobréSaas-Fee 35 –170 cm dobréVerbier 35 –160 cm dobréChamonix Mont-Blanc 35 –190 cm dobréTignes 105 -195 cm dobréVal d'Isére 110 –195 cm dobréVal Thorens 100 –225 cm dobréBormio 40 - 60 cm dobréCourmayeur 35 -100 cm dobréLivigno 40 -100 cm dobréMadonna di Campiglio 50 - 90 cm dobré