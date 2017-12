V slovenských pohoriach trvá mierne lavínové nebezpečenstvo

Ilustračná snímka Foto: screenshot Le Dauphiné Libéré Foto: screenshot Le Dauphiné Libéré

Liptovský Hrádok 25. decembra (TASR) - Vo vysokohorskom teréne všetkých pohorí trvá mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice.Podľa Pavla Krajčího zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby je hlavným lavínovým problémom vo vyšších polohách previaty nový sneh zo snežení za posledné dni.uviedol Krajčí.upozornil Krajčí.V pondelok ráno bolo na horách polooblačno až zamračené, cez deň by sa malo vyjasniť. Pretrváva teplé počasie, teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od mínus troch až do troch stupňov Celzia. Vo vysokých polohách fúkal v noci búrlivý severozápadný vietor až víchrica o sile 15 až 25 metrov za sekundu.Za posledných 24 hodín pripadlo v našich horách do päť centimetrov nového snehu. Na staršom, spevnenom a zamrznutom povrchu snehu sa celkovo nachádza desať až 35 centimetrov novšieho snehu, ktorý je uložený na záveterných svahoch, v terénnych depresiách, žľaboch a pod stenami vo forme nestabilných snehových dosiek a vankúšov. Na exponovaných miestach nad pásmom lesa je novší sneh odfúknutý až na tvrdý zľadovatený povrch. Vplyvom teplého počasia bude v polohách od 1500 do 2000 metrov nad morom sneh počas dňa vlhký až mokrý.