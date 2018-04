V slovenských pohoriach trvá mierne lavínové nebezpečenstvo

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Liptovský Hrádok 8. apríla (TASR) – Vo všetkých pohoriach Slovenska trvá mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Platí najmä od poludňajších hodín na južných, juhovýchodných, juhozápadných a západných svahoch so sklonom od 35 stupňov. Informoval o tom Martin Buliak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.Sneh z posledného silného oteplenia počas noci zmrzol len v najvyšších polohách, kde sa vytvoril ľadový povrch.upozornil Buliak.Ráno bolo na horách prevažne zamračené. Teploty sa pohybovali od mínus troch do siedmich stupňov Celzia. Fúkal prevažne búrlivý juhovýchodný až južný vietor do 20 metrov za sekundu.dodal Buliak.