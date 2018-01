V Slovinsku štrajkovali zamestnanci verejnej správy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ľubľana 24. januára (TASR) - Tisícky zamestnancov verejnej správy, ktorí sa v stredu zapojili do celoštátneho štrajku v Slovinsku, demonštrovali za zvýšenie platov a zrušenie úsporných opatrení pred sídlom tamojšej vlády v Ľubľane.Občania postjuhoslovanskej republiky podľa správ tamojších médií protestnú akciu, ku ktorej vyzvalo množstvo odborových organizácií, enormne nepocítili, aj keď sa v úradoch vybavovali iba urgentné záležitosti. Niektoré knižnice, divadlá a archívy zostali uzavreté a to isté platilo aj o asi tucte škôl a materských škôl osobitne na východe krajiny.Štrajkovali i zamestnanci parlamentu, takže plánované rokovania zákonodarcov sa neuskutočnili.V nemocniciach sa pracovalo v časti obmedzenom víkendovom režime, štrajkoval tam však hlavne zdravotnícko-technický personál a upratovačky. Vybavovanie pacientov s výnimkou naliehavých prípadov sa odkladalo na ďalšie dni.Predpokladá sa, že slovinskí občania pocítia podstatne viac avizované februárové štrajky, keď by mali 12. februára štrajkovať policajti, o deň neskôr zdravotné sestry a ošetrovatelia a 14. februára pedagógovia.Slovinská vláda štrajkovú vlnu nepovažuje za opodstatnenú a ústami ministra pre verejnú správu Borisa Koprivnikara zdôraznila, že enormné požiadavky zamestnancov vyčíslené až na takmer miliardu eur nie je možné splniť.