V Slovinsku zo Slovákov najvyššie 7. Kopúnová a Hochschornerovci

Na snímke slovenskí deblisti Pavol (vľavo) a Peter Hochschornerovci Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Výsledy - dlhý zjazd



K1 ženy:

1. Martina Satková 14:22,05

2. Anžeka Paloudová (obe ČR) +14,16s

3. Melanie Mathysová (Švajč.) 1+9,46s



C1 muži:

1. Louis Lapointe (Fr.) 14:51,65

2. Ondřej Rolenc (ČR) +9,95s

3. Blaz Cof (Slovin.) +10,02s



K1 muži:

1. Simon Oven (Slovin.) 13:18,90

2. Gerhard Schmid (Rak.) 5,43s

3. Maxence Barouh (Fr.) 12,74s



C1 ženy:

1. Cecilia Panatová (Tal.) 15:42,14

2. Anežka Paloudová +12,48s

3. Martina Satková (obe ČR) 16,24s

...7. Katarína Kopúnová (SR) 53,38s



C2:

1. Tony Debray - Louis Lapointe (Fr.) 14:16,51

2. Stéphane Santamaria - Quentin Dazeur (Fr.) +3,70s

3. Antonín Haleš - Ondřej Rolenc (ČR) 6,47

... 7. Pavol a Peter HOCHSCHORNEROVCI 59,00s

8. Matúš GEWISSLER - Juraj SKÁKALA 1:14,99s

9. Ladislav a Peter ŠKANTÁROVCI (všetci SR) 1:43,61s

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Celje 15. júna (TASR) - V 3. kole Svetového pohára zjazdárov na divokej vode sa na dlhej klasickej trati v slovinskom Celje najvyššie umiestnili na 7. mieste singlistka Katarína Kopúnová a deblisti Pavol a Peter Hochschornerovci. Kopúnová za víťaznou Taliankou Ceciliou Panatovou zaostala o 53,38 s, Hochschornerovcom v ich premiére v SP chýbalo na prvé miesto Francúzov Debraya - Lapointeho 59 sekúnd.Na štarte sa zišla až trojica slovenských deblistov, všetci donedávna osobnosti v slalome na divokej vode. Po zrušení tejto disciplíny v programe OH, MS i SP si kariéru predĺžili v zjazd.V dlhom zjazde sa v perejách rieky Sáva na 3,2 km úseku v Hrastniku sa ale nepresadili, najrýchlejší čas medzi deviatimi štartujúcimi dosiahli trojnásobní olympijskí víťazi v slalome bratia Hochschornerovci so 7. priečkou, so stratou 59,00 sekundy za víťaznými Francúzmi Debrayom - Lapointem.Seriál SP vyvrcholí v sobotu šprintom, kde si Slováci trúfajú na medailové priečky, najmä zlatí na OH v Riu v slalome bratranci Škantárovci a singlistka Kopúnová.