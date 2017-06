V SND je divadelný festival Eurokontext

Na snímke ridiateľ SND Roman Polák Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Bratislava 10. júna (TASR) - Slovenské národné divadlo (SND) svoju 97. sezónu ukončí už tradičným medzinárodným festivalom Eurokontext.sk. Ten sa začína dnes s pestrým programom v Bratislave a potrvá do 20. júna. Tento ročník pod patronátom Činohry SND je venovaný téme Civilizácia ohrozuje civilizáciu.zdôvodnil pre TASR riaditeľ Činohry SND Roman Polák.Podľa dramaturgičky Činohry SND Miriam Kičiňovej ohrozenie civilizácie nie je iba stretnutie s inou kultúrou. Civilizácia, ktorá ohrozuje civilizáciu, sme aj my sami. Naše výdobytky techniky na úkor degenerácie vzťahov, energie a obnoviteľných zdrojov, náš vlastný konzum, roztvorené sociálne nožnice, vlastná devalvácia kultúry, devalvovanie prírody, ekologické katastrofy, naše extrémne myslenie a správanie.dodáva Kičiňová.Okrem SND sa na divadelnom festivale predstavia činoherné súbory zo siedmich krajín – Nemecko, Island, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko a Česká republika. Po prvý raz na Slovensko príde Islandské národné divadlo z Reykjavíku a so súborom Vesturport 19. júna dvakrát zahrá v režisérovej úprave inscenáciu Williama Shakespeara Othello.Celkove na festivale uvedú 16 inscenácií z ôsmich krajín, dve masterclass pre verejnosť s poľským (Jan Klata) a islandským (Gísli Örn Gardarsson) režisérom, panelové diskusie, workshopy pre mladých dramatikov, hercov aj seniorov. Súčasťou sprievodného programu sú aj dve tematické fotografické výstavy v SND a vedľajšom nákupnom centre Eurovea.