V SND vystúpi Sergej Polunin, uvedie tiež premiéru filmu Dancer

Bratislava 27. júna (TASR) - V septembri čaká obdivovateľov krehkého umenia výnimočné stretnutie s ikonou súčasného baletného umenia, excelentným tanečníkom, rebelom, charizmatickou osobnosťou. Do Slovenského národného divadla (SND) príde 26. septembra hviezda svetového baletu Sergej Polunin. Po prvý raz sa na Slovensku predstaví dvoma choreografiami Silent Echo a Tak Me To Church.Súčasťou hosťovania tanečníka s prívlastkom „James Dean baletu“ a talentom legendárneho Michaila Baryšnikova, bude slovenská premiéra filmu Dancer. Americký režisér Steven Cantor zachytáva mimoriadne úspešnú kariéru pozoruhodného človeka, rozpráva o cene, ktorú umelec zaplatil za svoje osudové šťastie, hovorí o rozporuplnom životnom príbehu idola mladej generácie. Po projekcii filmu a vystúpení Sergeja Polunina bude nasledovať beseda s umelcom o tanci, ale aj o životných peripetiách, ktorú bude moderovať Milosh Harajda, producent slávnostného večera.hovorí Harajda, ktorý s Poluninom spolupracuje tretí rok.Sergej Polunin sa narodil v roku 1989 v meste Cherson na Ukrajine. Už ako štvorročný sa začal venovať baletu,ako osemročný začal navštevovať Štátny choreografický inštitút v Kyjeve. Od svojich trinástich žije v Anglicku, ako 19-ročný sa stal najmladším sólistom Kráľovského baletu v Londýne, kde bol ako 23-ročný menovaný za umeleckého šéfa. Šokoval svet niekoľkokrát, napríklad odchodom zo šéfovskej pozície a vyhlásením, že končí kariéru tanečníka, pretože sa mieni venovať herectvu. Posledným tanečným vystúpením mal byť Take Me To Church, ktorý ho paradoxne presvedčil o tom, že Sergej Polunin ďalej tancuje a je vo vrcholnej forme.Umelec rozšíril svoje aktivity, nakrúca v USA, pripravuje svoje choreografie na prestížnych európskych scénach. Sám však do konca roka bude tancovať len v Bratislave 26. septembra a neskôr v Londýne.Limitovaný počet VIP vstupeniek na bratislavské vystúpenie je súčasne pozvánkou na osobné stretnutie so Sergejom Poluninom po predstavení. Vstupenky je možné zakúpiť si on-line na stránke divadla alebo v pokladniciach SND. V prípade rezervácie je k dispozícii tel. číslo +421 2 204 72 289 alebo email rezervacie@snd.sk.TASR informovala Izabela Pažítková, tlačová tajomníčka SND.