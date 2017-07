V SNG možno vidieť nielen výtvarné diela, ale aj filmy

Na snímke priečelie Slovenskej národnej galérie v Bratislave Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 17. júla (TASR) – Svoj výstavný program spestruje Slovenská národná galéria (SNG) v Bratislave ďalšou kultúrnou aktivitou - letným kinom. Je to cyklus stredajších premietaní o 21. hodine v Berlinke pod názvom Film Europe v SNG.uviedla pre TASR Ladislava Gnacková zo SNG.Najbližšie v stredu (19. 7.) záujemcovia uvidia drámu švédskeho režiséra Ingmara Bergmana Leto s Monikou. Film z roku 1953 patrí medzi jeho najdôležitejšie, v ktorom Bergman pokračuje v sústredenom skúmaní citových vzťahov a preukazuje profesionálnu vyzretosť režiséra. Nekompromisná a divoká Monika (Harriet Andersson) pracuje na zeleninovom trhu a očarí plachého nesmelého Harryho (Lars Ekborg).Sotva dospelá mladá dvojica zo sociálne nižšej vrstvy sa do seba vášnivo zamiluje a v lete podnikne romantický únik loďou z mesta, od rodičov i zodpovednosti na vzdialený ostrov s letnými sídlami. Spočiatku je všetko krásne a bezstarostné. S koncom leta prichádzajú prvé problémy a po Monikinom otehotnení sa rajské opojenie rozplynie v krutej realite nedostatku peňazí a neschopnosti postarať sa o prichádzajúce dieťa. Dvojica zbavená naivných ilúzií sa vráti do mesta aj do krutej reality.O týždeň neskôr (26. 7.) to bude komediálna dráma Úplní cudzinci. Je o troch životoch, ktoré má každý: verejný, súkromný a tajný. Vlani ju nakrútil taliansky režisér Paolo Genovese a na festivale Tribeca 2016 ním získal cenu za najlepší scenár pre medzinárodný hraný film, v súťaži David di Donatello Awards bol ocenený ako najlepší film a najlepší scenár.Skupina priateľov sa o sebe počas jednej večere dozvie viac ako za celý doterajší život. Poznajú sa roky a schádzajú sa k pohodovej večeri. Aj toto stretnutie by sa nieslo v duchu ľahkého podpichovania a nostalgických spomienok na to, čo bolo, keby sa nezrodil zdanlivo nevinný nápad: dať mobilné telefóny na stôl a zdieľať každú SMS aj prichádzajúci hovor. Vyvstáva otázka, koľko toho o sebe nesmieme vedieť, aby sme mohli zostať priateľmi, milencami, manželmi, rodičmi? V priebehu jedného večera sa ukáže, že až príliš mnoho. Aj tí, ktorých poznáme, môžu byť úplní cudzinci. Vo filme hrajú Alba Rohrwacher, Kasia Smutniak, Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Anna Foglietta.